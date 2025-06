Αλαλούμ με την εκεχειρία – Τραμπ σε Νετανιάχου: «Μην ρίξετε τις βόμβες!»

Ούτε μία ώρα δεν κράτησε η εκεχειρία Ισραήλ – Ιράν, την οποία ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά ο Ντόναλντ Τραμπ, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης.

Λίγο μετά την πρωινή επίθεση των Ιρανών, που προκάλεσε τον θάνατο τεσσάρων αμάχων στην Μπερ Σεβά, και το νυχτερινό σφυροκόπημα της ισραηλινής αεροπορίας σε διάφορες περιοχές του Ιράν, το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ συμφώνησε στην εκεχειρία και προειδοποίησε ότι θα απαντήσει με σφοδρότητα σε οποιαδήποτε παραβίασή της από τους Ιρανούς.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε, παράλληλα, ότι οι στόχοι του στην επιχείρηση «Ανατέλλων Λέων», επιτεύχθηκαν και ότι θα παρέμενε σε ύψιστο συναγερμό, δηλώνοντας ξεκάθαρα ότι δεν εμπιστεύεται την Τεχεράνη.

Μία ώρα αργότερα, οι Ιρανοί παραβίασαν την εκεχειρία, εξαπολύοντας δύο πυραύλους στο βόρειο Ισραήλ, οι οποίοι αναχαιτίστηκαν.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε την οργή ισραηλινών πολιτικών, που κάλεσαν τον Νετανιάχου να απαντήσει, κάτι που έκανε, αλλά σε μικρή κλίμακα, λόγω της έντονης αντίδρασης του Τραμπ.

Ο υπουργός Αμυνας Ισραέλ Κατζ έδωσε εντολή στον ισραηλινό στρατό να απαντήσει άμεσα στο χτύπημα, με σφοδρότητα, «στην καρδιά της Τεχεράνης».

Ο αρχηγός του ισραηλινού ΓΕΕΘΑ, υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, είπε ότι «υπό το φως της σοβαρής παραβίασης της εκεχειρίας από το ιρανικό καθεστώς, θα χτυπήσουμε με ισχύ».

Αμέσως μετά, η Τεχεράνη αρνήθηκε ότι ευθύνεται για την εκτόξευση των πυραύλων, μετά την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός. Το ιρανικό Γενικό Επιτελείο Στρατού «διέψευσε την εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν στη διάρκεια των τελευταίων ωρών», μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, η ακριβής ώρα έναρξης της εκεχειρίας δεν ήταν σαφής. Ο Τραμπ φέρεται να θεωρεί ότι η εκεχειρία άρχισε να ισχύει μετά τη μία το πρωί της Τρίτης (ώρα Ελλάδας) όταν την ανακοίνωσε. Το Ιράν και το Ισραήλ όμως, συνέχισαν τις επιθέσεις τους για πολλές ώρες.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, πριν αναχωρήσει για τη Χάγη, όπου γίνεται η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Τραμπ έγραψε ότι τόσο το Ισραήλ όσο και το Ιράν παραβίασαν την εκεχειρία που είχε ανακοινώσει λίγες ώρες νωρίτερα και ότι το Ισραήλ έπρεπε να αναστρέψει την πορεία των αεροσκαφών του και να μην επιτεθεί στην Τεχεράνη ως απάντηση στην εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων.

«Τώρα το Ισραήλ βγαίνει [για να επιτεθεί στο Ιράν] εξαιτίας ενός πυραύλου που δεν έπεσε πουθενά. Αυτές οι δύο χώρες πολεμούν τόσο καιρό που δεν ξέρουν τι σκ@τ@ κάνουν πια».

Ερωτηθείς αν το Ιράν παραβίασε την εκεχειρία, απάντησε: «Ναι, και οι δύο την παραβίασαν».

President Trump on Israel and Iran: “We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don’t know what the fuck they’re doing.” pic.twitter.com/xrztmebALZ

— CSPAN (@cspan) June 24, 2025