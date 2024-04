Ακυκλοφόρητα τραγούδια του Μάρβιν Γκέι, 40 χρόνια μετά τον θάνατό του

Ο Μάρβιν Γκέι απολαμβάνει την υστεροφημία ελάχιστων συναδέλφων του, όπως ο Ελβις Πρίσλεϊ και οι Beatles. Τα τραγούδια του αποδείχθηκαν διαχρονικά από την εποχή του βινυλίου, της κασέτας και των CD, μέχρι την επικράτηση της τεχνολογίας πλατφορμών ροής των ημερών μας.

Τέσσερις δεκαετίες μετά τη δολοφονία του στο Λος Αντζελες σε ηλικία 45 ετών –τον πυροβόλησε ο πατέρας του εν μέσω βίαιης ενδοοικογενειακής διαμάχης–, η μουσική του Γκέι εξακολουθεί να μεταδίδεται διαδικτυακά και να λαμβάνεται από χρήστες περίπου 20 εκατ. φορές κάθε μήνα. Το κλασικό ντουέτο του με την Τάμι Τερέλ «Ain’t No Mountain High Enough» έχει ξεπεράσει το ένα δισ. ακροάσεων διεθνώς.

Τα τραγούδια του από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 ως τα μέσα της δεκαετίας του 1970 σημάδεψαν μια ολόκληρη γενιά – τόσο ηχητικά όσο και κοινωνικά. Το κλασικό «What’s Going On» του 1971 έγινε ο ειρηνικός ύμνος του κινήματος ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ, ενώ τα αισθησιακά «Let’s Get it On» και «Sexual Healing» είναι ίσως τα κορυφαία τραγούδια ερωτικής αποπλάνησης στην ιστορία της ποπ.

Συνεπώς η αξία μιας άγνωστης μέχρι σήμερα μαγνητοταινίας με ακυκλοφόρητα τραγούδια του μπορεί να θεωρηθεί ανεκτίμητη. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC, τα κομμάτια είναι μέρος ενός ηχητικού θησαυρού που παρέμενε κρυμμένος στο Βέλγιο εδώ και 42 χρόνια, αλλά μπορεί να αξιοποιηθεί δισκογραφικά στα επόμενα χρόνια.

Η σύνδεση του Μάρβιν Γκέι με το Βέλγιο είναι αρκετά γνωστή. Ο συνθέτης και τραγουδιστής ζούσε στο Λονδίνο όταν συνάντησε έναν βέλγο διοργανωτή συναυλιών σε νυχτερινό κλαμπ, το 1981. Πήρε την επαγγελματική του κάρτα και μία εβδομάδα αργότερα τον ειδοποίησε να κανονίσει τη μετακόμισή του στο παραλιακό θέρετρο της Οστάνδης.

Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι η κίνηση αυτή του έσωσε τη ζωή. Ο Γκέι αποτοξινώθηκε από τα ναρκωτικά –στα οποία ήταν εθισμένος όλη του τη ζωή–, ξαναβρήκε τη φόρμα του κάνοντας τζόκινγκ και ποδηλασία στο επίπεδο τοπίο της Βόρειας Θάλασσας, και επέστρεψε στο στούντιο, ηχογραφώντας μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, το «Sexual Healing».

Για ένα διάστημα έζησε στο σπίτι ενός βέλγου μουσικού, του Σαρλ Ντιμολάν. Μια τεράστια συλλογή σκηνικών κοστουμιών, τετραδίων με σημειώσεις και κασετών βρίσκεται πλέον στα χέρια της οικογένειας του Ντιμολάν. Εκεί ο θρύλος της μουσικής σόουλ ηχογράφησε κάποια νέα τραγούδια που δεν κυκλοφόρησαν ποτέ. Η οικογένεια του Ντιμολάν διεκδικεί τώρα τα δικαιώματα αυτών των ακυκλοφόρητων ηχογραφήσεων.

Ο δικηγόρος Αλεξ Τραπενιέρ είναι ίσως ο μόνος άνθρωπος εκτός της οικογένειας που έχει πάρει μια γεύση από αυτό το υλικό. Ισχυρίζεται ότι φεύγοντας από την Οστάνδη το 1982, ο Μάρβιν Γκέι παρέδωσε τις μαγνητοταινίες στον Ντιμολάν, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2019, λέγοντάς του «με αυτές κάνε ό,τι θέλεις».

Σε ένα σύντομο δείγμα μιας πρόβας από τις ηχογραφήσεις που ο δικηγόρος έπαιξε για τον δημοσιογράφο του BBC, ο «πρίγκηπας της Motown» μαζί με τους μουσικούς του εκτελούν μια περίπλοκη ακολουθία αρμονιών και στο τέλος ο Γκέι λέει αφηρημένα: «Ηταν ανοιχτό το μαγνητόφωνο; Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορώ να το ξανακάνω αυτό».

Ο δικηγόρος χρειάστηκε μήνες για να αριθμήσει τις ηχογραφήσεις, και ισχυρίζεται ότι είναι εντυπωσιακές. Μέσα από 30 συνολικά μαγνητοταινίες μέτρησε 66 ακυκλοφόρητες συνθέσεις σε μορφή demo – μερικές πλήρεις και κάποιες στο επίπεδο του περίφημου «Sexual Healing», που είχε ηχογραφηθεί εκείνη την εποχή. Ο Αλεξ πιστεύει ότι με τη βοήθεια της τεχνολογίας, τουλάχιστον μία από αυτές τις συνθέσεις θα μπορούσε να γίνει διεθνής επιτυχία.

Για να συμβεί κάτι τέτοιο, βέβαια, οι ηχογραφήσεις πρέπει πρώτα να κυκλοφορήσουν – και εδώ τα πράγματα γίνονται πολύ περίπλοκα. Η προφανής απόφαση του Μάρβιν Γκέι να παραδώσει το ακυκλοφόρητο υλικό του στον Ντιμολάν σημαίνει ότι δεν μπορεί να αμφισβητηθεί το γεγονός ότι η κυριότητά τους ανήκει αποκλειστικά στην οικογένειά του.

Παράλληλα, το Βέλγιο έχει έναν μάλλον ασυνήθιστο νόμο, που ορίζει ότι οποιαδήποτε περιουσία, όπως και αν αποκτηθεί, ακόμα και αν κλαπεί, περνά στην ιδιοκτησία του κατόχου της μετά την πάροδο 30 ετών. Το πρόβλημα είναι ότι η συγκεκριμένη νομοθεσία δεν καλύπτει την πνευματική ιδιοκτησία.

Αυτό το νομικό παράδοξο θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα σχιζοφρενικό σενάριο: η οικογένεια του Ντιμολάν θα έχει την ιδιοκτησία των μαγνητοταινιών, αλλά όχι το δικαίωμα έκδοσης των τραγουδιών που περιέχουν. Αντίστοιχα, οι κληρονόμοι του Μάρβιν Γκέι στις ΗΠΑ θα έχουν το θεωρητικό δικαίωμα έκδοσης της μουσικής χωρίς τρόπο πρόσβασης σε αυτήν, καθώς οι ταινίες δεν τους ανήκουν.

Η μόνη λύση σε αυτό το αδιέξοδο είναι μια μορφή συμφωνίας για την κυκλοφορία των τραγουδιών και το μοίρασμα των δικαιωμάτων ανάμεσα στους κληρονόμους του Γκέι και την οικογένεια Ντιμολάν. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, εκπρόσωποι των τέκνων του μεγάλου καλλιτέχνη, Μάρβιν Γ’, Φράνκι και Νόνα (η τελευταία είναι επίσης τραγουδίστρια), έχουν ξεκινήσει προκαταρκτικές συζητήσεις με τους δικηγόρους των Ντιμολάν.

Η ζωή του Μάρβιν Γκέι υπήρξε σύντομη, απόλυτα δημιουργική και με τραγικό τέλος. Ο πρωτοπόρος «πρίγκιπας της Motown» μπορεί να βρεθεί ξανά στις κορυφαίες ιστορίες της σόουμπιζ 40 χρόνια μετά τον πρόωρο χαμό του. Αν, μάλιστα, η άποψη του δημοσιογράφου του BBC αποδειχθεί σωστή, ο θρυλικός μουσικός θα προσθέσει μια τελευταία σημαντική πινελιά σε μια λαμπρή καριέρα, γεμάτη επιτυχίες και ηχητικές καινοτομίες.

