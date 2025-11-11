Ακροδεξιά Γερμανίδα ζητάει άσυλο στις ΗΠΑ του Τραμπ

Σε άλλους καιρούς θα ήταν η αγαπημένη του γερμανού στρατιώτη, ένα μικρό σπιτικό άνθος που θα τον περίμενε να γυρίσει από τη μάχη νικητής. Θα την έλεγαν Ερικα, ακριβώς όπως στο πασίγνωστο χιτλερικό εμβατήριο (η επωδός του οποίου είναι «und das heißt Erika», δηλαδή «και τη λένε Ερικα»). Ομως οι καιροί στη Γερμανία δεν είναι τόσο ηρωικοί και την ίδια τη λένε απλώς Ναόμι – Ναόμι Ζάιμπτ (Naomi Seibt), για την ακρίβεια.

Είναι σπάνιο Δυτικοευρωπαίος ή Δυτικοευρωπαία να υποβάλει αίτηση ασύλου στις ΗΠΑ. Μέχρι σήμερα τέτοιο άσυλο έχει χορηγηθεί ελάχιστες φορές. Ωστόσο η προαναφερθείσα 25χρονη Γερμανίδα είναι η πιο γνωστή ακροδεξιά influencer και υπέβαλε όντως αίτηση ασύλου στις ΗΠΑ. Επειδή «δεν αισθάνεται ασφαλής στη Γερμανία», όπως λέει. Και με την υποστήριξη της κυβέρνησης Τραμπ ελπίζει ότι θα τα καταφέρει.

Η Corriere della Sera μετέδωσε την παράδοξη είδηση, συμπληρώνοντας ότι ο σχετικός αμερικανικός νόμος θέτει δικλίδες ασφαλείας. Διαθέτει άρθρο αποτροπής, το οποίο αποκλείει από τη χορήγηση ασύλου τις «επιπόλαιες αιτήσεις». Η Ναόμι, πάντως, ισχυρίζεται ότι στην πατρίδα της «δεν υπάρχει ελευθερία», ότι «οι γερμανικές μυστικές υπηρεσίες την κατασκοπεύουν», ότι «κινδυνεύει η ζωή της» επειδή «δέχεται απειλές θανάτου από αντιφασίστες». Ολα αυτά τα είπε και στο αμερικανικό Fox News.

Εχει ήδη ζήσει στις ΗΠΑ η Ναόμι. Και το περασμένο φθινόπωρο συνέδεσε τον Ελον Μασκ με την Αλις Βάιντελ του AfD, όταν ο Κροίσος δήλωσε την υποστήριξή του σε αυτό το κόμμα. Μάλιστα η ίδια έχρισε τον εαυτό της «Muskflüsterin», τουτέστιν «ψιθυρίστρια [ιδεών] στο αυτί του Μασκ». Εχει 459.000 «ακολούθους» στο X και 112.000 στο YouTube. Αλλά και ως μαθήτρια έχει παρελθόν στον αγώνα «κατά των ψεμάτων περί κλιματικής αλλαγής που λέγονται στα σχολεία».

Στα 19 της έδωσε την πρώτη αξιοσημείωτη ομιλία της σε συνέδριο αρνητών της κλιματικής αλλαγής. Ανέβηκε στη σκηνή φορώντας κόκκινη φούστα και χλεύασε την Γκρέτα Τούνμπεργκ. Τότε γεννήθηκε η αντι-Γκρέτα της Γερμανίας. Οι δάσκαλοί της, πάντως, θεώρησαν ότι «έχει ιδιαίτερα υψηλές μαθησιακές δεξιότητες και δυνατότητες σκέψης». Δεν γνώρισε ποτέ τον πατέρα της. Η μητέρα της είναι δικηγόρος του AfD.

Σε επαφή με το κίνημα των τραμπιστών MAGA, πήγε στη Μαδρίτη το 2020 και μίλησε με την ομάδα του Στιβ Μπάνον. Προτού καν ανοίξει το στόμα του ο Αργεντινός Χαβιέ Μιλέι για να πει πολιτικές ασυναρτησίες, η Ναόμι είχε δηλώσει «αναρχοκαπιταλίστρια». Σήμερα λέει: «Θέλω μια Γερμανία χωρίς κράτος και χωρίς νόμους». Κατά την Corriere, η σύνδεσή της με την αμερικανική Ακροδεξιά είναι πολύ ενδιαφέρουσα.

Η Ζάιμπτ έχει αναπτύξει επαφές με τη Ρεπουμπλικανή βουλευτή από τη Φλόριντα, Αννα Παουλίνα Λούνα, την οποία εντελώς συμπτωματικά επισκέφθηκαν δύο βουλευτές του AfD τις τελευταίες εβδομάδες. Πράττοντας αναλόγως, ο επικεφαλής των social media του MAGA, Aλεξ Μπρούσεβιτς, έδωσε διάλεξη στην κοινοβουλευτική ομάδα του AfD στο Βερολίνο. Με μάλλον απροκάλυπτο τρόπο, το γερμανικό κόμμα μελετά το MAGA και προσπαθεί να το μιμηθεί.

Τελικό συμπέρασμα της Corriere: «Αν ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει ένα συμβολικό πρόσωπο στις μάχες του εναντίον της Ευρώπης [σ.σ.: της Ευρωπαϊκής Ενωσης], αν ο Τζέι Ντι Βανς αναζητεί παράδειγμα για την ‘‘έλλειψη ελευθερίας λόγου’’ στην Ευρώπη, η Ναόμι είναι ιδανική για να παίξει αυτούς τους ρόλους. Και ίσως είναι αφελές να πιστεύουμε ότι η Ναόμι δεν το σκέφτηκε πρώτη απ’ όλους».

