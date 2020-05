Ακόμη και η Τζασίντα Αρντερν «έφαγε πόρτα» σε καφέ λόγω κορονοϊού

Οι κανόνες πρέπει να ισχύουν για όλους σε ένα κράτος, ακόμη και για τους αρχηγούς, που μέσα στις ειδικές συνθήκες της πανδημίας πρέπει να δίνουν το καλό παράδειγμα.

Το Σάββατο η πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας θέλησε να επισκεφθεί πολυσύχναστο καφέ στην πρωτεύουσα της χώρας, το Ουέλινγκτον, αλλά την κράτησαν έξω.

Στο κατάστημα είχε συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός πελατών που ορίζουν τα μέτρα για τον κορονοϊό και – τι και αν είναι η πρωθυπουργός;- δεν γίνονταν δεκτοί περισσότεροι.

Το περιστατικό αποκάλυψε στο Twitter θαμώνας του καταστήματος, γράφει ο Guardian. Πάντως λίγη ώρα αργότερα της επέτρεψαν την είσοδο, πρόσθεσε ο ίδιος.

Never mind they sorted her out. 😇

— Joey 🧜🏻‍♂️ (@reinvention) May 15, 2020