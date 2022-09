Ακμαίο ηθικό για τους Ουκρανούς και… μισθοφορικό για τους Ρώσους

«Το ουκρανικό βίντεο ξεκινά με τη σκηνή της παραλίας στη Δουνκέρκη, κομμάτι της ταινίας ‘‘Atonement’’, στην οποία οι βρετανοί στρατιώτες τραγουδούν. Κατόπιν δείχνει ουκρανικά στρατεύματα να ψάλλουν τον εθνικό ύμνο τους. Κυκλοφόρησε πριν από την επιτυχημένη επίθεση της περασμένης εβδομάδας στο Χάρκοβο». Ο Νταν Σάμπαχ, αρχισυντάκτης θεμάτων άμυνας του βρετανικού Μέσου Guardian, διαβεβαίωσε ότι το ηθικό των Ουκρανών είναι πολύ υψηλό πλέον. «Η ζωή προσπαθεί να μιμηθεί την τέχνη, αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει καλύτερη απόδειξη ότι το ηθικό τους είναι υψηλό καθώς ο πόλεμος πλησιάζει στον όγδοο μήνα. Η απρόκλητη επίθεση του γείτονά τους έχει προκαλέσει πατριωτική κινητοποίηση που επιδρά θετικά στο πεδίο της μάχης».

We will fight to the end. We shall fight on the seas, we shall fight in the air. We shall protect our land, whatever the cost may be.

We shall fight everywhere – on heaps of debris, on the banks of the Kalmius and Dnipro, and we shall never ever surrender.

