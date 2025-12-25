Ακαρπες οι έρευνες για τον διοικητή της Πυροσβεστικής στα Ανω Πορόια

Aκαρπες παρέμειναν για τρίτη ημέρα, την Πέμπτη, οι έρευνες για την εξαφάνιση του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Aνω Ποροΐων, Κωσταντίνου Γκίνη.

Ο 45χρονος αγνοείται από το πρωί της Τρίτης, καθώς έφυγε από το σπίτι που διαμένει με τη σύζυγο και τα παιδιά του και έκτοτε αναζητείται.

Aφησε στο σπίτι του τα προσωπικά του αντικείμενα, το κινητό του τηλέφωνο και το πορτοφόλι του, όμως έφυγε με το αυτοκίνητο του.

Κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σιντικής, πυροσβεστική, αστυνομία, μέλη των εθελοντικών ομάδων της ΕΠΟΜΕΑ, του ΟΦΚΑΘ και του Κυνηγετικού Συλλόγου Ροδόπολης έψαξαν και την Πέμπτη σε όλα τα δύσβατα σημεία με τη βοήθεια drones.

Υπενθυμίζεται πως για την εξαφάνιση του 45χρονου έχει ενεργοποιηθεί το Silver Alert.

