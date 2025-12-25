129
Φωτογραφία αρχείου | ΚΥΔΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ/Intime
Ελλάδα

Ακαρπες οι έρευνες για τον διοικητή της Πυροσβεστικής στα Ανω Πορόια

Ο 45χρονος Κωνσταντίνος Γκίνης αγνοείται από το πρωί της Τρίτης. Τον αναζητούν η αστυνομία, η πυροσβεστική, η πολιτική προστασία και εθελοντές με τη βοήθεια drones

Protagon Team Protagon Team 25 Δεκεμβρίου 2025, 18:08
Φωτογραφία αρχείου
|ΚΥΔΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ/Intime
Ελλάδα

Ακαρπες οι έρευνες για τον διοικητή της Πυροσβεστικής στα Ανω Πορόια

Ο 45χρονος Κωνσταντίνος Γκίνης αγνοείται από το πρωί της Τρίτης. Τον αναζητούν η αστυνομία, η πυροσβεστική, η πολιτική προστασία και εθελοντές με τη βοήθεια drones

Protagon Team Protagon Team 25 Δεκεμβρίου 2025, 18:08

Aκαρπες παρέμειναν για τρίτη ημέρα, την Πέμπτη, οι έρευνες για την εξαφάνιση του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Aνω Ποροΐων, Κωσταντίνου Γκίνη.

Ο 45χρονος αγνοείται από το πρωί της Τρίτης, καθώς έφυγε από το σπίτι που διαμένει με τη σύζυγο και τα παιδιά του και έκτοτε αναζητείται.

Aφησε στο σπίτι του τα προσωπικά του αντικείμενα, το κινητό του τηλέφωνο και το πορτοφόλι του, όμως έφυγε με το αυτοκίνητο του.

Η αναγγελία για την εξαφάνιση του 45χρονου

Κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σιντικής, πυροσβεστική, αστυνομία, μέλη των εθελοντικών ομάδων της ΕΠΟΜΕΑ, του ΟΦΚΑΘ και του Κυνηγετικού Συλλόγου Ροδόπολης έψαξαν και την Πέμπτη σε όλα τα δύσβατα σημεία με τη βοήθεια drones.

Υπενθυμίζεται πως για την εξαφάνιση του 45χρονου έχει ενεργοποιηθεί το Silver Alert.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News

Διαβάστε ακόμη...

Διαβάστε ακόμη...