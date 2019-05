«Αϊτή, μία performance για την Ιστορία» από το ΠΙΟΠ

Μπορεί να γίνει μία παράσταση μόνο με ερωτήσεις; Η ομάδα Hatari θέτει 255 ερωτήματα για την ιστορία του ελληνικού κράτους, την πορεία του μέσα στους αιώνες, τη σχέση της σημερινής εποχής με το παρελθόν και τη θέση μας μέσα στο αέναο ποτάμι του χρόνου. Με κύριο και αποκλειστικό εργαλείο την ερώτηση, η νεοελληνική ιστορία γίνεται πεδίο προβληματισμού, έρευνας και παιχνιδιού αλλά και σημείο αντίστιξης με το ανιστορικό και επίπεδο παρόν.

Το Πολιτιστικό Ιδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Αρχείων (9/6) και παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση «Αϊτή, μία performance για την Ιστορία», το Σάββατο 8 Ιουνίου 2019 (ώρα 21:00), στο Ιστορικό Αρχείο του, στον Ταύρο.

Μετέχοντας και στον εφετινό εορτασμό του Διεθνούς Συμβουλίου Αρχείων (ICA), ο οποίος, με τίτλο «Designing the Archives in the 21st Century», τοποθετεί τον άνθρωπο στο κέντρο των αρχειονομικών εργασιών, το Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ θα πραγματοποιήσει σχετική ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του Συμβουλίου (https://www.ica.org/en/international-archives-week-2019).

Info:

Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ

Δωρίδος 2 & Λεωφόρος Ειρήνης 14, 17778, Ταύρος

Τ.: 210 3418051

www.piop.gr

Ταυτότητα παράστασης

σύλληψη-σκηνοθεσία-κείμενο: Μάριος Τσάγκαρης, Αλκης Ζούπας

παίζουν: Γιώργος Καπινιάρης, Αλκης Ζούπας

βοηθός σκηνοθέτη: Φένη Μπένου

επιμέλεια κίνησης: Βάλια Παπαχρήστου

σχεδιασμός φωτισμού-video-φωτογραφία: Γιώργος Ζαφειρίου

πρωτότυπη μουσική-σχεδιασμός ήχου: Μάριος Τσάγκαρης

σχεδιασμός αφίσας: Κωνσταντίνος Σελλάς

παραγωγή: Hatari, Ομάδα7

Διάρκεια 60΄