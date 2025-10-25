Αιματηρό επεισόδιο στην Καλλιθέα: 50χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε αστυνομικούς

Αιματηρό περιστατικό κατά τη διάρκεια του οποίου τραυματίστηκε ένας 50χρονος και ένας αστυνομικός σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Καλλιθέα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 3 τα ξημερώματα το πλήρωμα ενός περιπολικού εντόπισε τον 50χρονο στη συμβολή της λεωφόρου Θησέως με την οδό Σπάρτης και τον κάλεσε για έλεγχο. Τότε ο 50χρονος σε έξαλλη κατάσταση έβγαλε ένα μαχαίρι και άρχισε να προκαλεί φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Στη συνέχεια, επιτέθηκε τρεις φορές στον έναν αστυνομικό τραυματίζοντας τον στον αριστερό βραχίονα, ενώ κινήθηκε επιθετικά και προς τον οδηγό του περιπολικού, ο οποίος τον πυροβόλησε στο πόδι για να τον ακινητοποιήσει.

Στους δύο τραυματίες παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες, με τη χρήση τουρνικέ για να σταματήσει η αιμορραγία, και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε νοσοκομεία, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. O αστυνομικός διακομίσθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, ενώ ο 50χρονος στο Λαϊκό νοσοκομείο.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ εις βάρος του 50χρονου εκκρεμούσε εισαγγελική παραγγελία για εγκλεισμό. Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Αθηνών, που διερευνά πλήρως τις συνθήκες του περιστατικού

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News