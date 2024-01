Αιφνιδιαστική επίσκεψη Ζελένσκι στη Λιθουανία

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφθασε την Τετάρτη στη Λιθουανία, ξεκινώντας περιοδεία σε τρεις χώρες της Βαλτικής για να συζητήσει τον πόλεμο της Ουκρανίας με τη Ρωσία και τα σχέδια του Κιέβου να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Ανακοινώνοντας την άφιξή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), ο Ζελένσκι δήλωσε ότι τις επόμενες ημέρες θα μεταβεί στη Λετονία και την Εσθονία. Και οι τρεις χώρες της Βαλτικής είναι μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Estonia, Latvia, and Lithuania are our reliable friends and principled partners.



Today, I arrived in Vilnius before going to Tallinn and Riga.



I will hold talks with the President, Prime Minister, Speaker of the Seimas, as well as meet with politicians, the media, and the…

