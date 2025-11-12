Αγρότες: Ερχεται η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης – Μέχρι τα Χριστούγεννα οι πληρωμές όλων των προγραμμάτων

Μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εκκρεμείς πληρωμές των αγροτικών προγραμμάτων, διαβεβαίωσε την Τετάρτη μιλώντας στο ΕΡΤnews, o υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση ότι η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης θα καταβληθεί στα τέλη Νοεμβρίου.

Οπως εξήγησε ο κ. Κέλλας, η καθυστέρηση οφείλεται στους ελέγχους του ΟΣΔΕ και στη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, τονίζοντας ότι πρόκειται για τη «μεγαλύτερη μεταρρύθμιση των τελευταίων ετών». «Γίνεται ένας τεράστιος αγώνας δρόμου να προλάβουμε να είμαστε συνεπείς στις πληρωμές», είπε χαρακτηριστικά.

Οι έλεγχοι στους δικαιούχους επιδοτήσεων, διαβεβαίωσε ο υφυπουργός, είναι εκτεταμένοι, καθώς «σκαναρίζεται κάθε αίτηση» και «γίνεται διασταύρωση όλων των δηλώσεων».

«Από τους πρώτους ελέγχους, σε 1.000 ΑΦΜ, ζητήθηκε η επιστροφή 22 εκατ. ευρώ, ενώ έχουν ήδη δεσμευτεί συνολικά 33 εκατομμύρια», ανέφερε ενδεικτικά, επισημαίνοντας πως οι έρευνες θα συνεχιστούν «σε όλο το φάσμα των εισοδημάτων».

Αναφορικά με τις πληρωμές, ο κ. Κέλλας διευκρίνισε ότι:

Μέχρι τέλη Νοεμβρίου θα καταβληθεί η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης (περίπου 600 εκατ. ευρώ).

Την ίδια περίοδο θα ολοκληρωθεί και η πληρωμή του μέτρου 23, ύψους 180 εκατ. ευρώ.

Μέχρι τα Χριστούγεννα θα εξοφληθούν όλα τα προγράμματα.

Επιπλέον, ο υφυπουργός προανήγγειλε προκαταβολή 50 εκατ. ευρώ από τον ΕΛΓΑ για την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου στη Θεσσαλία, καθώς και αποζημιώσεις για παγετό, οι οποίες όπως χαρακτηριστικά σημείωσε «πληρώνονται για πρώτη φορά μέσα σε λίγους μήνες».

Για το αγροτικό πετρέλαιο, αφού υπενθύμισε ότι «η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά πέρυσι», αναφέρθηκε στην αύξηση κατά 50% του ορίου επιστροφής, που ανακοίνωσε από την Κομοτηνή ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.

Στο σημείο αυτό, ο κ. Κέλλας επεσήμανε ότι το εν λόγω μέτρο «θα είναι μόνιμο», με δικαιούχους περίπου 280.000 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, ο κ. Κέλλας μίλησε για «σημαντική ύφεση στα κρούσματα» και προανήγγειλε αυστηροποίηση των ποινών για όσους αποκρύπτουν περιστατικά. «Ηδη –είπε– έχουν επιβληθεί πρόστιμα σε αγρότες και έχουν γίνει συλλήψεις επειδή δεν τηρούσαν τα μέτρα βιοασφάλειας ή μετέφεραν ζώα παράνομα».

Σε κάθε περίπτωση αναγνώρισε τον δικαιολογημένο θυμό των αγροτών, λέγοντας: «Οι άνθρωποι αυτοί ζουν από τη γη τους. Υπάρχουν καθυστερήσεις, αλλά πλέον είμαστε κοντά στις ημερομηνίες πληρωμών και η κατάσταση ομαλοποιείται».

