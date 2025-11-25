Αγριο έγκλημα στη Σαλαμίνα: Σκότωσε την πεθερά της για τα λεφτά

Στην εξιχνίαση άγριας δολοφονίας 75χρονης γυναίκας στα τέλη του περασμένου Οκτωβρίου στη Σαλαμίνα, έφθασε η Αστυνομία. Καθ’ ομολογίαν δράστης, η νύφη του θύματος που αρχικά σκηνοθέτησε ληστεία για να αφαιρέσει χρήματα από την πεθερά της, και τελικά έφθασε στο σημείο να την κατακρεουργήσει.

Ολα φέρεται να άρχισαν από ένα ποσό ύψους 10.000 ευρώ που έκανε «φτερά» από το σπίτι του γιου του θύματος (και συζύγου της δολοφόνου).

Πληροφορίες θέλουν την 75χρονη να είχε δώσει τα χρήματα στον γιο της προκειμένου να τα φυλάξει για λογαριασμό της. Λίγες ημέρες αργότερα ωστόσο, τα χρήματα εξαφανίστηκαν από το σπίτι. Νιώθοντας τύψεις που χάθηκε το υστέρημα της μητέρας του, ο γιος φέρεται τελικά να μάζεψε και να της επέστρεψε μέρος του ποσού, με την υπόσχεση ότι θα της δώσει και τα υπόλοιπα.

Οταν κατάφερε τελικά να συγκεντρώσει περίπου άλλα 1.000 ευρώ και ετοιμαζόταν να τα επιστρέψει στη μητέρα του, η σύζυγός του φέρεται να τα πήρε και τα έπαιξε μέχρι τελευταίου ευρώ σε τυχερά παιχνίδια.

Τότε, για να καλύψει την απώλεια του ποσού, η 46χρονη άρχισε να καταστρώνει το σχέδιό της για τη ληστεία στο σπίτι της πεθεράς της.

Με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της εισέβαλε τη νύχτα της 31ης Οκτωβρίου στην οικία –γνωρίζοντας, όπως εκτιμάται, ότι οι εξωτερικές κάμερες στην αυλή δεν κατέγραφαν τη γωνία από την οποία εισήλθε και ότι η εσωτερική κάμερα του σπιτιού ήταν απενεργοποιημένη– και άρχισε να απειλεί την 75χρονη για να της δώσει όσα χρήματα είχε κρυμμένα.

Εκείνη όμως, κατά δήλωσή της ίδιας της 46χρονης, την κατάλαβε και τότε τη χτύπησε στο κεφάλι με ένα μπουκάλι και στη συνέχεια την κατέσφαξε.

Αν και αρχικά είχε γίνει λόγος για ακόμη μία ληστεία μετά φόνου, συγγενείς του θύματος θεωρούσαν από την πρώτη στιγμή ότι ο δράστης της άγριας δολοφονίας ήταν καλά πληροφορημένος για τα χρήματα και τα πολύτιμα αντικείμενα που υπήρχαν στο σπίτι της 75χρονης.

Περίπου 25 ημέρες μετά το έγκλημα, η νύφη της λύγισε και ομολόγησε στους αστυνομικούς την αποτρόπαια πράξη της.

Είχε προσαχθεί το απόγευμα της Δευτέρας για συμπληρωματική κατάθεση μαζί με τα τρία παιδιά της 75χρονης και κατά την εξέτασή της, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ομολόγησε το έγκλημα.

Κατά τις ίδιες πηγές, οι αστυνομικοί είχαν στη διάθεσή τους βίντεο που δείχνει την 46χρονη να απομακρύνεται από το σπίτι του θύματος τη νύχτα της 31ης Οκτωβρίου, ενώ προέκυψαν και εργαστηριακά ευρήματα, όπως αίμα του θύματος στο αυτοκίνητο της.

Εθισμένη στον τζόγο, όπως καταγγέλλουν οι συγγενείς της 75χρονης, η 46χρονη θεωρήθηκε αμέσως ύποπτη και για την αρχική απώλεια των χρημάτων από το σπίτι όπου διέμενε με τον σύζυγό της.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για την εξιχνίαση της υπόθεσης:

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξιχνιάστηκε υπόθεση ανθρωποκτονίας 75χρονης ημεδαπής που τελέστηκε πρώτες πρωινές ώρες της 31ης Οκτωβρίου 2025 στη Σαλαμίνα.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 46χρονης ημεδαπής, για ανθρωποκτονία με δόλο, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και την ενδοοικογενειακή βία.

Ειδικότερα, ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, απογευματινές ώρες της 31-10-2025 η 75χρονη βρέθηκε νεκρή από συγγενικά της πρόσωπα, εντός μονοκατοικίας όπου διέμενε μόνη της στη Σαλαμίνα.

Κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε στον τόπο του εγκλήματος διαπιστώθηκε ότι η σορός της 75χρονης έφερε βαριές κακώσεις και εκτεταμένα θλαστικά τραύματα στο τριχωτό του κεφαλιού της, στον τράχηλο και στο θώρακα.

Από τη νεκροψία – νεκροτομή στη σορό της θανούσας διαπιστώθηκαν βαριές κακώσεις κεφαλής, τραχήλου και θώρακα από θλων και νύσσον και τέμνον όργανο.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, πρώτες πρωινές ώρες της 31-10-2025 η κατηγορούμενη κατευθύνθηκε προς την οικία της 75χρονης και, αφού παραβίασε παράθυρο της οικίας της, την τραυμάτισε θανάσιμα, ενώ τόσο για την προσέγγιση όσο και τη διαφυγή της από τον τόπο του εγκλήματος χρησιμοποίησε αυτοκίνητο.

Στο πλαίσιο των ερευνών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας η κατηγορούμενη εντοπίστηκε στην οικία της και προσήχθη στην έδρα της ανωτέρω Υπηρεσίας.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

