Αγνοια των νέων για τα φορολογικά μέτρα – ο Πρωθυπουργός εξηγεί με παραδείγματα στο TikTok

Η κυβέρνηση συνεχίζει την προσπάθεια να προσεγγίσει τη νέα γενιά, με στόχο την καλύτερη ενημέρωση και τη συμμετοχή της στα μέτρα που την αφορούν.

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Πρωθυπουργός επέλεξε να επικεντρωθεί σε ένα από τα βασικά μέτρα που είχε παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης: τον μηδενισμό του φόρου εισοδήματος για νέους έως 25 ετών.

«Μετά τη ΔΕΘ είχαμε ρωτήσει τις νέες και τους νέους αν είχαν ενημερωθεί για τα νέα φορολογικά μέτρα τα οποία είχαμε ανακοινώσει. Για να δούμε τι απάντησαν…» ανέφερε αρχικά και στο βίντεο που ανάρτησε εμφανίζονται ορισμένοι νέοι να απαντούν σχετικά.

Προς… απογοήτευσή του, είδε ότι οι νέοι που ρωτήθηκαν δεν είχαν την παραμικρή ιδέα, ή γνώριζαν ελάχιστα πράγματα από τα μέτρα που είχαν ανακοινωθεί.

Έτσι, ανέφερε πως την Παρασκευή τα μέτρα ψηφίστηκαν στη Βουλή και στάθηκε σε ένα συγκεκριμένο, που αφορά τον μηδενισμό φόρου στους νέους.

«Ψηφίσαμε μηδενισμό φόρου εισοδήματος σε νέους ως 25 ετών με εισοδήματα ως 20.000 ευρώ» είπε ο πρωθυπουργός, και έδωσε δύο παραδείγματα, για να τονίσει το καθαρό κέρδος που θα έχουν ετησίως στις τσέπες τους, ανάλογα με το εισόδημά τους.

«Οι νέοι δε στηρίζονται με λόγια αλλά με πράξεις, γιατί σας θέλουμε πρωταγωνιστές σε μία Ελλάδα που αλλάζει», υπογράμμισε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συγκεκριμένα στην πλατφόρμα του TikTok ο Πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμισε το μέτρο του μηδενισμού του φόρου εισοδήματος για τους νέους έως 25 ετών με εισόδημα έως 20.000 ευρώ, που ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ στις αρχές του περασμένου Σεπτεμβρίου.

Μάλιστα, στην ίδια ανάρτηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικαλέστηκε το παράδειγμα νέου με καθαρό εισόδημα 980 ευρώ.

Ο Πρωθυπουργός έφερε δύο παραδείγματα: Νέος με 980 ευρώ καθαρό μηνιαίο εισόδημα θα έχει μηδενικό φόρο, κερδίζοντας επιπλέον 91 ευρώ, άρα το εισόδημά του θα ανέρχεται σε 1.071 ευρώ τον μήνα από τον Ιανουάριο του 2026.

Επιπλέον, νέος ελεύθερος επαγγελματίας 25 ετών με ετήσιο καθαρό εισόδημα 13.000 ευρώ θα έχει μηδενικό φόρο, βάζοντας στην τσέπη του 2.000 ευρώ ετησίως.

