Αγία Σοφία: Ανησυχία για τις εργασίες συντήρησης με βαριά φορτηγά μέσα στον ναό

Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί ο τρόπος που οι Τούρκοι αντιμετωπίζουν την Αγιά Σοφιά, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ φωτογραφίες και βίντεο που δείχνουν μεγάλα φορτηγά, τα οποία ζυγίζουν μέχρι και 45 τόνους, να κινούνται μέσα στην Αγία Σοφία, προκαλούν προβληματισμό για την στατικότητα του μνημείου. Η Γενική Διεύθυνση Ιδρυμάτων του τουρκικού υπουργείου Πολιτισμού, κάνει λόγο για ελεγχόμενη προσπάθεια αποκατάστασης του μνημείου, με βάση επιστημονικές εκθέσεις και στατιστικές αναλύσεις.

«Τοποθετήσαμε πάνω στο δάπεδο, τσόχα και μετά άμμο, ώστε να κατανέμεται το φορτίο», αναφέρει ο τούρκος καθηγητής, Αχμέτ Γκιουλέτς, Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για την Αγία Σοφία.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο σχετικά με το εάν τα μαρμάρινα δάπεδα κινδυνεύουν θα υποστούν ζημιά, ο καθηγητής απαντά ότι «Όχι, δεν θα υποστούν ζημιά. Για αυτό το λόγο κάναμε πολλούς υπολογισμούς και ενώ κανονικά το μάρμαρο, θα μπορούσε να αντέξει ένα φορτίο 30 τόνων, σύμφωνα με τα δεδομένα μας, το βάρος που ασκούν τα μηχανήματά μας είναι 6 τόνοι».

Παρόλο που το όχημα φαίνεται να έχει τοποθετηθεί πάνω σε προσωρινές προστατευτικές πλάκες, η θέα ενός τόσο βαρέος μηχανήματος πάνω στο μαρμάρινο δάπεδο, εγείρει εύλογες ανησυχίες, για πιθανές φθορές.

Οπως αποκάλυψε ο καθηγητής Αχμέτ Γκιουλέτς, για την ύπαρξη γερανών, μέσα στο ιστορικό μνημείο, υπήρχε διαφωνία ανάμεσα στα μέλη της επιστημονικής επιτροπής.

«Φυσικά, στην αρχή υπήρξαν αντιρρήσεις, όλοι αντιταχθήκαμε, αλλά όταν καταλάβαμε ότι ήταν απαραίτητο, αναγκαστήκαμε να το κάνουμε. Αν υπήρχε πιο εύκολος τρόπος, θα τον είχαμε εφαρμόσει», σημειώνει.

Σύμφωνα με την Επιστημονική Επιτροπή, η οποία πραγματοποιεί εργασίες για την αντισεισμική ασφάλεια του μνημείου: Από την είσοδο της δυτικής αυλής μέχρι την είσοδο της κύριας αίθουσας προσευχής, κατασκευάστηκε πολυστρωματικό πλαίσιο από προκατασκευασμένα στοιχεία και ξύλινα στηρίγματα πάνω σε μεταλλική πλατφόρμα, σύμφωνα με τις στατικές μελέτες. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύτηκαν τα μαρμάρινα δάπεδα και ταυτόχρονα δημιουργήθηκε ασφαλής διαδρομή για τα οχήματα.

Οι εργασίες γίνονται στο πλαίσιο αναστήλωσης του μνημείου.

