Αυτοκτόνησε η ηθοποιός Βερόνικα Φορκέ, η «Κίκα» του Πέδρο Αλμοδόβαρ

Μία από τις δημοφιλέστερες ηθοποιούς του ισπανικού κινηματογράφου, η 66χρονη Βερόνικα Φορκέ, γνωστή ως «Κίκα» στην ομώνυμη ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ, βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στη Μαδρίτη.

Σύμφωνα με την ισπανική αστυνομία, η Βερόνικα Φορκέ αυτοκτόνησε.

Η 66χρονη ηθοποιός μεσουράνησε στον ισπανικό κινηματογράφο τις δεκαετίες του ’80 και ’90, γνωστή επίσης για τους ρόλους της στις ταινίες «Μια ζωή ταλαιπωρία» και «Ματαντόρ» του Πέδρο Αλμοδόβαρ.

«Αντίο Βερόνικα Φορκέ. Δούλεψα πριν από μερικά χρόνια μαζί της και έχω την ανάμνηση μιας γλυκιάς και πνευματώδους γυναίκας και μιας πολύ καλής παρτενέρ. Αναπαύσου εν ειρήνη», έγραψε στο Twitter o Αντόνιο Μπαντέρας, λίγο μετά την ανακοίνωση του θανάτου της.

Γεννημένη στη Μαδρίτη το 1955, η Βερόνικα ήταν κόρη του σκηνοθέτη Χοσέ Μαρία Φορκέ και της συγγραφέως Κάρμεν Βάθκεθ-Βίγκο.

Η Βερόνικα Φορκέ έκανε το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο υπό τη διεύθυνση του πατέρα της, στις αρχές της δεκαετίας του 1970, και είδε την καριέρα της να επιβραβεύεται με τέσσερα βραβεία Γκόγια: καλύτερης ηθοποιού (1988 και 1994 για την «Κίκα») και καλύτερου β’ γυναικείου ρόλου (1987 και 1988). Επαιξε επίσης στο θέατρο και την τηλεόραση.

Rest in peace Veronica Forque (1955-2021), one of the great Spanish actresses of film, theater and television, who worked with directors like Fernando Colomo, Luis G. Berlanga and Pedro Almodovar in films like 'What have I done to deserve this?', 'Matador', and 'Kika'. pic.twitter.com/Gpb0OosgWc

— Lost In Film (@LostInFilm) December 13, 2021