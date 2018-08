Αυτοκτονικές τάσεις είχε ο δράστης της κλοπής αεροσκάφους στο Σιάτλ

Η ιστορία ενός ήσυχου ανθρώπου που απολάμβανε τα ταξίδια, αλλά και είχε και κάποια επίγνωση ότι το παράκανε σε κάποια πράγματα, αναδύεται από το παράδοξο περιστατικό της κλοπής ενός επιβατικού αεροσκάφους στο Σιάτλ.

Η πτήση, που κινητοποίησε τις Αρχές για το ενδεχόμενο να πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση, κατέληξε με τη συντριβή του αεροσκάφους και τον θάνατο του πιλότου που ήταν ο μοναδικός επιβάτης.

Πάντως η αστυνομία απέκλεισε γρήγορα την εκδοχή του τρομοκρατικού χτυπήματος, λέγοντας ότι ο εργαζόμενος είχε «αυτοκτονικές τάσεις» και ενήργησε μόνος του.

Ο διευθυντής επιχειρήσεων του αεροδρομίου Τακόμα δήλωσε ότι δεν υπήρξε «καμιά παραβίαση» της ασφάλειας των εγκαταστάσεων. Ο δράστης του περιστατικού είχε άδεια να βρίσκεται στον χώρο όπου ήταν σταθμευμένο το αεροσκάφος. Ακόμη υπενθύμισε ότι τα αεροσκάφη της γραμμής δεν είναι εφοδιασμένα με κλειδαριές και δεν χρειάζονται κλειδί για την εκκίνηση του αεροσκάφους, σε αντίθεση με τα αυτοκίνητα.

Ωστόσο παραμένει ανεξήγητο πώς ένας άνθρωπος που δεν ήταν γνωστό ότι είχε κάποια εμπειρία στον χειρισμό του αεροσκάφους κατάφερε να απογειώσει το αεροσκάφος και στη συνέχεια να κάνει ελιγμούς μεγάλης τεχνικής δυσκολίας.

Τα αμερικανικά μέσα ανέφεραν ότι ο δράστης του περιστατικού ήταν ο 29χρονος Ρίτσαρντ Ράσελ, που του άρεσε να τον αποκαλούν Μπίμπο.

Ο Ράσελ, που ζούσε στο Σάμνερ της Πολιτείας της Ουάσινγκτον, είχε γεννηθεί στο Κι Γουέστ της Φλόριντα και είχε μετακομίσει στο Ουασίλα της Αλάσκας όταν ήταν 7 ετών, σύμφωνα με μια ιστοσελίδα την οποία είχε δημιουργήσει στο πλαίσιο μαθήματος επικοινωνίας σε κολλέγιο.

Οπως δείχνουν οι καταχωρίσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απολάμβανε τα προνόμια που είχε λόγω δουλειάς ώστε να ταξιδεύει στον κόσμο.

Εργαζόταν για την Horizon Airlines, αδελφή αεροπορική εταιρεία της Alaska Airlines, ως μέλος των υπηρεσιών εδάφους. Βοηθούσε τους χειριστές των αποσκευών και ανήκε στην ομάδα ρυμούλκησης της Horizon, η οποία μετακινούσε αεροπλάνα στην πίστα του αεροδρομίου. Ήταν μια δουλειά που του έδινε το προνόμιο «να μπορώ να πετάω στην Αλάσκα όποτε θέλω», όπως είχε γράψει σε ιστοσελίδα.

Σ’ ένα βίντεο που είχε αναρτήσει στο YouTube τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Ράσελ δείχνει αποσκευές να φορτώνονται σε αεροσκάφη και περιγράφει τι μπορεί να συνεπάγεται η ζωή στις υπηρεσίες εδάφους του αεροδρομίου. «Αυτό σημαίνει πως σηκώνω πολλές βαλίτσες, πολλές βαλίτσες, τόσες πολλές βαλίτσες», λέει και προσθέτει, «μού επιτρέπει επίσης να κάνω μερικά ωραία πράγματα».

Apparently someone stole a plane from SeaTac? Saw two fighter jets fly overhead then smoke pic.twitter.com/w0bveGUJQH

Στη συνέχεια υπάρχουν φωτογραφίες από ταξίδια που έκανε, ανάμεσα στα οποία μια πτήση πάνω από φιόρδ της Αλάσκας, επίσκεψη σε χωράφια λεβάντας στη Γαλλία, περιοδεία στο Γιουκατάν του Μεξικού, παρακολούθηση ενός ματς κέρλινγκ στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας. «Στο τέλος υπάρχει ισορροπία», λέει στο τέλος του βίντεο.

Δεν υπάρχει καμιά αναφορά στις καταχωρίσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι μελετά για να γίνει πιλότος, όμως σε ορισμένες μιλάει για την χριστιανική πίστη του και το ενδεχόμενο να καταταγεί στις ένοπλες δυνάμεις.

Στο ιστότοπο SoundCloud, ο Ράσελ παίρνει συνεντεύξεις από συναδέλφους του στις υπηρεσίες εδάφους του αεροδρομίου και τους κάνει ερωτήσεις ανάμεσα στις οποίες και η εξής: «Ποια ήταν μια από τις καλύτερες ταξιδιωτικές εμπειρίες σας χρησιμοποιώντας τα πτητικά σας προνόμια;»

Some dude stole a plane from #Seatac (Allegedly), did a loop-the-loop, ALMOST crashed into #ChambersBay, then crossed in front of our party, chased by fighter jets and subsequently crashed. Weird times. pic.twitter.com/Ra4LcIhwfU

— bmbdgty (@drbmbdgty) August 11, 2018