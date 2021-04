Αυτοκίνητο επιχείρησε να εισβάλει στο Καπιτώλιο – Τραυματίες αστυνομικοί

Αυτοκίνητο επιχείρησε να εμβολίσει όχημα της αστυνομίας σε είσοδο του Καπιτωλίου, στην Ουάσινγκτον, προκαλώντας για λίγη ώρα αναστάτωση στις Αρχές που προληπτικά ζήτησαν από όλους στο κτίριο να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Παρασκευής (τοπική ώρα), στη βόρεια είσοδο όπου βρίσκεται και μπλόκο στο οποίο γίνεται ελεγχος οχημάτων.

Το αυτοκίνητο επιχείρησε να περάσει το μπλόκο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, και εμβόλισε αυτοκίνητο της αστυνομίας του Καπιτωλίου τραυματίζοντας δύο αστυνομικούς.

Ο δράστης συνελήφθη και μεταφέρθηκε με τραύματα σε νοσοκομείο, όπου διακομίστηκαν και οι αστυνομικοί. Δεν έγινε εξαρχής γνωστό σε τι κατάσταση είναι οι τραυματίες.

Το NBC μετέδωσε ότι ακούστηκαν και πυροβολισμοί.

🚨🚨A helicopter just landed on the east front of the Capitol. I’ve never seen anything like this before. ever. pic.twitter.com/LxV0mywRSe

— Jake Sherman (@JakeSherman) April 2, 2021