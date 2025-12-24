Αυτά είναι τα οκτώ νέα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία για το σχολικό έτος 2026-27

Στη δημοσιότητα δόθηκε από το υπουργείο Παιδείας η λίστα με τα νέα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (ΔΗΜ.Ω.Σ.) που λειτουργήσουν το επόμενο σχολικό έτος 2026–2027.

Κατόπιν απόφασης της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, και έπειτα από την εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων (ΔΗΜ.Ω.Σ.), τη γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και τη σύμφωνη γνώμη του προέδρου του Ιδρύματος, καθορίζονται οι οκτώ σχολικές μονάδες που θα ενταχθούν στον θεσμό των ΔΗΜ.Ω.Σ. από το σχολικό έτος 2026–2027.

«Με τη σημερινή απόφαση, κάνουμε ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για το δημόσιο σχολείο που αξίζει σε κάθε παιδί. Ένα σχολείο ανοιχτό σε ιδέες, που δεν συμβιβάζεται με τον μέσο όρο, αλλά θέτει τον πήχη ψηλά για κάθε μαθητή και μαθήτρια. Ένα σχολείο που εγγυάται ίσες ευκαιρίες, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας, το κοινωνικό υπόβαθρο ή τις αφετηρίες κάθε παιδιού», ανέφερε στη σχετική δήλωσή της η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, για να υπογραμμίσει:

«Τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία – πάντα με συμπαραστάτη το Ίδρυμα Ωνάση – δεν είναι σχολεία-ελίτ, αλλά σχολεία που λειτουργούν ως οδοδείκτες προόδου και καινοτομίας για όλους: τον μαθητή που θέλει να εξελίξει τις δυνατότητές του, τον εκπαιδευτικό που ενισχύει την επάρκειά του, τον γονέα που αναζητά το καλύτερο εκπαιδευτικό περιβάλλον για το παιδί του. Είναι χώροι όπου το καινούριο δοκιμάζεται, αξιολογείται και διαχέεται σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό μας σύστημα μέσα από: σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές, καινοτόμα προγράμματα σπουδών, νέες μεθόδους διδασκαλίας».

«Με την επέκτασή τους σε πολλά σημεία της χώρας ενισχύουμε την κοινωνική δικαιοσύνη και την εθνική συνοχή, γιατί στο υπουργείο Παιδείας πιστεύουμε σε ένα δημόσιο σχολείο σύγχρονο και συμπεριληπτικό. Συνεχίζουμε με σχέδιο, συνέπεια και τόλμη να επενδύουμε στα παιδιά μας, στους εκπαιδευτικούς μας και στο μέλλον της χώρας, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς ανισότητες, χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα της εκπαίδευσης», κατέληξε η κυρία Ζαχαράκη.

Οι οκτώ νέες σχολικές μονάδες οι οποίες θα λειτουργήσουν από το σχολικό έτος 2026-2027 ως ΔΗΜ.Ω.Σ., καθώς και η μεταξύ τους σύνδεση σύμφωνα με την Υ.Α. (167401/Δ6/23-12-2025), είναι οι ακόλουθες ανά περιφέρεια:

A/A ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΟΜΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗ 1 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ΄ΑΘΗΝΑΣ 0501444 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ 2 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ΄ΑΘΗΝΑΣ 0551450 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ- ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 3 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1001030 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ 4 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1051030 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 5 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1701053 9ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ 6 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1790070 10ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 7 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 1501020 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ 8 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 1551020 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

