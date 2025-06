Αυτά είναι τα 50 κορυφαία εστιατόρια του πλανήτη

Η πολυαναμενόμενη λίστα με τα 50 Καλύτερα Εστιατόρια του Κόσμου για το 2025 ανακοινώθηκε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης (19.06), σε μια τελετή στο συνεδριακό κέντρο «Lingotto Fiere» του Τορίνο στη Ιταλία, όπου παρευρέθηκε (κυριολεκτικά) η αφρόκρεμα της παγκόσμιας γαστρονομίας.

Η 23η έκδοση της ετήσιας κατάταξης περιλαμβάνει εστιατόρια από 32 πόλεις και 22 χώρες σε πέντε ηπείρους, 10 νέες συμμετοχές και τέσσερις επανεισαγωγές.

Στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Maido» του ιαπωνικής καταγωγής σεφ-πατρόν Μιτσουχάρου Μίκα Τσουμούρα, που φημίζεται για τη Nikkei κουζίνα του, συνδυάζοντας υποδειγματικά ιαπωνικές τεχνικές με παραδοσιακά περουβιανά συστατικά. Από το 2015 που πρωτοεμφανίστηκε στη λίστα, το εστιατόριο του Τσουμούρα δεν έπαψε ποτέ να συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 50 καλύτερα παγκοσμίως και φέτος κέρδισε την πρωτιά –από την πέμπτη θέση που είχε βρεθεί το 2024–, ενώ είχε κερδίσει επίσης το Estrella Damm Chefs’ Choice Award 2024.

Είναι, μάλιστα, το δεύτερο εστιατόριο στη Λίμα του Περού που έφτασε στην κορυφή της λίστας, με το «Central» των σεφ Βιργίλιο Μαρτίνεζ και Πία Πελόν να είναι το καλύτερο εστιατόριο το 2023. Στην πρώτη πεντάδα, δε, ακολουθούν τα «Asador Extebarri» στο χωριό Αξπε Ακόντο, στη Χώρα των Βάσκων στην Ισπανία –που διατήρησε τη θέση του στο Νο. 2–, «Quintonil» στην Πόλη του Μεξικού, «DiverXO» στη Μαδρίτη και «Alchemist» στην Κοπεγχάγη.

Δέκα εστιατόρια έκαναν ντεμπούτο στη σχετική λίστα για το 2025:

«Potong» (13) και «Nusara» (35), Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη

«Atelier Moessmer Norbert Niederkofler» (20), Μπρούνικο, Ιταλία

«Mérito» (26), Λίμα, Περού

«Lasai» (28), Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία

«Enigma» (34), Βαρκελώνη, Ισπανία

«Kadeau» (41), Κοπεγχάγη, Δανία

«Vyn» (47), Χουίλινγκε, Σουηδία

«Celele» (48) στην Καρταχένα, Κολομβία

«Restaurant Jan» (50), Μόναχο, Γερμανία

Από την άλλη πλευρά, το κορεατικό «Atomix» στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης –μοναδικός εκπρόσωπος των ΗΠΑ στην πρώτη 50άδα– έπεσε έξι θέσεις από πέρυσι, στο Νο. 12. Στα speciality awards (βραβεία ειδικότητας), το αιγυπτιακό εστιατόριο «Khufu’s» στο Κάιρο κέρδισε το βραβείο «One to Watch», ενώ ο Μαξίμ Φρεντερίκ του «Cheval Blanc Paris» ανακηρύχθηκε καλύτερος ζαχαροπλάστης και ο Μοχάμεντ Μπεναμπντάλα του «Asador Etxebarri» ο καλύτερος σομελιέ στον κόσμο για το 2025.

Το εστιατόριο «Asador Etxebarri» στη χώρα των Βάσκων διατήρησε τη θέση του, στο Νο.2

Να σημειωθεί ότι το 2019 ο θεσμός των 50 Καλύτερων Εστιατορίων στον Κόσμο ανακοίνωσε μια αλλαγή στους κανόνες, σύμφωνα με την οποία κανένας νικητής δεν μπορεί να ξαναβρεθεί στην πρώτη θέση σε μελλοντικές λίστες, κίνηση που αποσκοπεί στη διασφάλιση μεγαλύτερης εναλλαγής υποψηφίων στην κορυφή.

Την ίδια χρονιά δημιουργήθηκε η κατηγορία «Best of the Best», στην οποία μπαίνουν τα εστιατόρια που κατέλαβαν την πρώτη θέση, με τα ακόλουθα να συμμετέχουν:

«El Bulli» (2002, 2006–2009)

«The French Laundry» (2003–2004)

«The Fat Duck» (2005)

«Noma» (2010–2012, 2014, 2021)

«El Celler de Can Roca» (2013, 2015)

«Osteria Francescana» (2016, 2018)

«Eleven Madison Park» (2017)

«Mirazur» (2019)

«Geranium» (2022)

«Central Restaurante» (2023)

«Disfrutar» (2024)

Το Estrella Damm Chefs’ Choice Award 2025, μια διάκριση που λαμβάνεται με ψήφο συναδέλφων σεφ και τιμά έναν σεφ που έχει συμβάλει θετικά στη διεθνή γαστρονομική τον τελευταίο χρόνο, δόθηκε φέτος στον Αλμπερτ Αντριά, σεφ-πατρόν του «Enigma» στη Βαρκελώνη, ενώ ο Μάσιμο Μποτούρα και η σύντροφός του Λάρα Γκίλμορ –σίγουρα το πιο διάσημο ζευγάρι στον χώρο της γαστρονομίας– της «Osteria Francescana» τιμήθηκαν με το Woodford Reserve Icon Award 2025, ένα βραβείο για την εξαιρετική συμβολή στη διεθνή βιομηχανία της φιλοξενίας.

Το «Potong», στην καρδιά της Μπανγκόκ, μπήκε κατευθείαν στη 13η θέση της λίστας κερδίζοντας τον τίτλο της καλύτερης νέας εισόδου, ενώ και η σεφ του εστιατορίου, Πιτσάγια Παμ Σουντορνγιανάκι, ανακηρύχθηκε καλύτερη γυναίκα σεφ για το 2025. Ακόμη, η Μίντι Γουντς, σεφ του «Karkalla Byron Bay», στη Νέα Ουαλία της Αυστραλίας, που δοξάζει τη μαγειρική παράδοση των ιθαγενών Αβοριγίνων, τιμήθηκε με το βραβείο Champions of Change 2025.

Το λονδρέζικο «Ikoyi», που δίνει έμφαση σε μια κουζίνα με μπαχαρικά από τη Δυτική Αφρική, πέταξε κυριολεκτικά φέτος στη 15η θέση, από την 42η του 2024. Ακόμη, σημαντική είναι η εμφάνιση στην 48η θέση του «Celele», στην Καρταχένα της Κολομβίας, που τιμήθηκε με το Sustainable Restaurant Award 2025. Ο σεφ του εστιατορίου, Χάιμε Ροντρίγκες, παρουσιάζει ένα πρωτοποριακό fusion από τις κουζίνες των ιθαγενών της Καραϊβικής στην Κολομβία, που κινδύνευαν να χαθούν.

Να σημειωθεί, τέλος, ότι η λίστα The World’s 50 Best Restaurants έχει επικριθεί από τότε που δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 2002 από το Restaurant, ένα μικρό περιοδικό του κλάδου στην Αγγλία, γράφει στους New York Times η Τζούλια Μόσκιν. Σε αντίθεση με τις λίστες που δημοσιεύονται από εφημερίδες όπως οι New York Times και Le Monde ή από ανεξάρτητες οντότητες με ανώνυμους κριτές όπως ο Οδηγός Michelin, ο θεσμός των 50 Καλύτερων Εστιατορίων του Κόσμου επιτρέπει στους 1.100 ψηφοφόρους του να δέχονται δωρεάν γεύματα και άλλα προνόμια. Οι ψηφοφόροι υποτίθεται ότι παραμένουν ανώνυμοι, αλλά πολλοί από τους «ειδικούς της γαστρονομίας» είναι σεφ, αρθρογράφοι μαγειρικής και επαγγελματίες δημοσίων σχέσεων, γνωστοί στον κόσμο της γαστρονομίας.

Παρ’ όλα αυτά, η λίστα έχει γίνει ένα δημοφιλές εργαλείο για τους λάτρεις του γαστροτουρισμού. Μάλιστα, η δημοφιλία της έχει οδηγήσει σε λίστες-παρακλάδια για την Ασία, τη Λατινική Αμερική, τη Μέση Ανατολή και, πιο πρόσφατα, τη Βόρεια Αμερική.

Ιδού η λίστα:

«Maido, Λίμα, Περού «Asador Etxebarri», Ατσόντο, Ισπανία «Quintonil», Π΄λη του Μεξικού, Μεξικό «DiverXO», Μαδρίτη, Ισπανία «Alchemist», Κοπεγχάγη, Δανία «Gaggan», Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη «Sezanne», Τόκιο, Ιαπωνία «Table by Bruno Verjus», Παρίσι, Γαλλία «Kjolle», Λίμα, Περού «Don Julio», Μπουένος Αϊρες, Αργεντινή «Wing», Χονγκ Κνγκ «Atomix», ΝέαΥόρκη «Potong», Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη * «Plénitude», Παρίσι, Γαλλία «Ikoyi», Λονδίνο, ΗΒ «Lido 84», Λίμνη Γκάρντα, Ιταλία «Sorn», Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη «Reale», Καστέλ ντι Σάνγκρο, Ιταλία «The Chairman», Χονγκ Κονγκ «Atelier Moessmer Norbert Niederkofler», Μπρούνικο, Ιταλία * «Narisawa», Τόκιο, Ιαπωνία «Serene», Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη «Boragó», Σαντιάγκο, Χιλή «Elkano», Γετάρια, Ισπανία «Odette», Σινγκαπούρη «Mérito», Λίμ, Περού* «Tresind Studio», Ντουμπάι, ΗΑΕ «Lasai», Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία* «Mingles», Σεούλ, Νότια Κορέα «Le Du», Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη «Le Calandre», Ρούμπανο, Ιταλία «Piazza Duomo», Αλμπα, Ιταλία «Steirereck», Βιέννη, Αυστρία «Enigma», Βαρκελώνη, Ισπανία* «Nusara», Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη * «Florilège», Τόκιο, Ιαπωνία «Orfali Bros», Ντουμπάι, ΗΑΕ «Frantzen», Στοκχόλμη, Σουηδία «Mayta», Λίμα, Περού «Septime», Παρίσι, Γαλλία «Kadeau», Κοπεγχάγη Δανία* «Belcanto», Λισαβόνα, Πορτογαλία «Uliassi», Σενιγκάλια, Ιταλία «La Cime», Οζάκα, Ιαπωνία «Arpege», Παρίσι, Γαλλία «Rosetta», Πόλη του Μεξικού, Μεξικό «Vyn», Χουίλινγκε, Σουηδία* «Celele», Καρταχένα, Κολομβία* «Kol», Λονίνο, ΗΒ «Restaurant Jan», Μόναχο, Γερμανία

Ο αστερίσκος (*) αναφέρεται στα εστιατόρια που εμφανίζονται για πρώτη φορά στη λίστα με τα 50 Καλύτερα Εστιατόρια του Κόσμου.

Τέλος, δείτε εδώ τη λίστα με τα υπόλοιπα 50 Καλύτερα Εστιατόρια του Κόσμου (θέσεις 100-51)

