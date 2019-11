Αυστραλία: Τρομακτική ανεμοθύελλα από την έρημο «έπνιξε» μία πόλη

Μία τρομακτική ανεμοθύελλα από την έρημο έπνιξε την Πέμπτη την πόλη Μιλντούρα, στην πολιτεία Βικτόρια της Αυστραλίας.

Τεράστια σύννεφα σκόνης έπνιξαν την πόλη και κοκκίνισαν τον ουρανό περιορίζοντας στα ελάχιστα μέτρα την ορατότητα.

Τα νοσοκομεία γέμισαν κόσμο που παρουσίαζε σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα, καθώς η θερμοκρασία έφτασε τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Σε μία χρονιά γεμάτη καταστροφικά καιρικά φαινόμενα και αρνητικά ρεκόρ για την Αυστραλία, οι κάτοικοι της Μιλντούρα, που βρίσκεται κοντά στην Αδελαϊδα, λένε ότι αυτές οι ανεμοθύελλες συμβαίνουν πλέον κάθε εβδομάδα, ενώ τα παλιότερα ήταν μία τον χρόνο.

«Αυτό που είναι τρομακτικό είναι ότι καθώς πέφτει το σύννεφο της σκόνης πάνω από την πόλη, τα πάντα σιωπούν. Ούτε τα πουλιά δεν κελαηδούν. Είναι σαν ταινία», είπε στην Guardian κάτοικος της πόλης.

