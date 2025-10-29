Αυστραλία: Νεκρή ηλικιωμένη που την ξέχασαν σε τροπικό νησί κατά τη διάρκεια κρουαζιέρας

Κρουαζιερόπλοιο στην Αυστραλία ξέχασε επί ώρες μια 80χρονη σε ένα νησί του Μεγάλου Κοραλλιογενούς Υφάλου, με αποτέλεσμα εκείνη να χάσει τη ζωή της κάτω από αδιευκρίνιστες –μέχρις ώρας– συνθήκες.

Σύμφωνα με το BBC, η γυναίκα έκανε πεζοπορία μαζί με άλλους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου «Coral Adventurer» στο νησί Λίζαρντ. Ωστόσο, φαίνεται πως κάποια στιγμή αποσπάστηκε από την ομάδα και έμεινε πίσω για να ξεκουραστεί.

Ετσι, οι υπόλοιποι επιβάτες επέστρεψαν στο κρουαζιερόπλοιο που αναχώρησε από το νησί, όπως ήταν προγραμματισμένο, στο τέλος της ημέρας. Μερικές ώρες αργότερα, όμως, το πλήρωμα διαπίστωσε την απουσία της 80χρονης και επέστρεψε στο νησί για να τη βρει.

Στήθηκε μεγάλη επιχείρηση έρευνας, αλλά δυστυχώς εντοπίστηκε νεκρή το πρωί της Κυριακής.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, η γυναίκα βρισκόταν στην πρώτη στάση μιας κρουαζιέρας 60 ημερών – σε ένα ταξίδι γύρω από την Αυστραλία που κόστιζε δεκάδες χιλιάδες δολάρια.

Οπως έγραψε η εφημερίδα Courier Mail, η ηλικιωμένη Αυστραλή συμμετείχε στην ομαδική πεζοπορία στην υψηλότερη κορυφή του νησιού, το Cook’s Look, όταν σταμάτησε για να ξεκουραστεί. Εκτοτε δεν είναι σαφές τι συνέβη.

Η Αυστραλιανή Αρχή Ναυτικής Ασφάλειας (AMSA) διεξάγει έρευνα για το τραγικό συμβάν και θα καλέσει για κατάθεση το πλήρωμα του πλοίου μόλις αυτό φτάσει στο λιμάνι του Ντάργουιν, εντός εβδομάδας.

Το «Coral Adventurer» μπορεί να φιλοξενήσει έως 120 επιβάτες και το πλήρωμά του αποτελείται από 46 μέλη, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας. Κατασκευάστηκε ειδικά ώστε να έχει πρόσβαση σε απομακρυσμένες περιοχές των αυστραλιανών ακτών και είναι εξοπλισμένο με tenders – μικρά σκάφη που χρησιμοποιούνται για να μεταφέρουν τους επιβάτες σε ημερήσιες εκδρομές.

