Αυστραλία: Με ρεκόρ γυναικών, Αβορίγινες και μουσουλμάνους η νέα κυβέρνηση του Αλμπανέζι

Ενα υπουργικό συμβούλιο πολύ διαφορετικό από το προηγούμενο σε σύνθεση και φιλοσοφία παρουσίασε ο νέος πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Αντονι Αλμπανέζι, κατά την ορκωμοσία της κυβέρνησής του, με αριθμό-ρεκόρ γυναικών, την πρώτη Αβορίγινα και τους πρώτους μουσουλμάνους υπουργούς.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα 10 από τα 23 μέλη της κυβέρνησης είναι γυναίκες, έναντι επτά που συμμετείχαν στην προηγούμενη κυβέρνηση συνασπισμού των Φιλελεύθερων και του Εθνικού Κόμματος υπό τον Σκοτ Μόρισον.

Ο υπουργός Βιομηχανίας Εντ Χούσικ και υπουργός Νεολαίας Αν Αλί έγιναν οι πρώτοι μουσουλμάνοι ομοσπονδιακοί υπουργοί της Αυστραλίας, στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στην Καμπέρα, ενώ η Λίντα Μπέρνι, φορώντας έναν μανδύα από δέρμα καγκουρό, έγινε η πρώτη ιθαγενής γυναίκα που ανέλαβε το υπουργείο για τους Γηγενείς Πληθυσμούς της Αυστραλίας.

Ο Αλμπανέζι σχημάτισε ένα προσωρινό υπουργείο με τη συμμετοχή τεσσάρων μελών της κυβέρνησης, δύο ημέρες μετά από τις εκλογές της 21ης Μαΐου, προκειμένου να συμμετάσχει στην τετραμερή διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Τόκιο παρουσία του Τζο Μπάιντεν, αλλά και των ηγετών της Ιαπωνίας και της Ινδίας.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ρίτσαρντ Μαρλς, που συμμετείχε στο προσωρινό υπουργείο, ήταν υπεύθυνος για τα ζητήματα άμυνας, μαζί με την Πένι Γουόνγκ (θέματα εξωτερικής πολιτικής) τον Τζιμ Τσάλμερς (υπουργείο Οικονομικών) και την Κέιτι Γκάλαχερ (υπεύθυνη για τα χρηματοοικονομικά).

Ο Ντον Φάρελ είναι ο νέος υπουργός Εμπορίου και η Τάνια Πλάιμπερσεκ είναι η νέα υπουργός Περιβάλλοντος, ενώ η Κλερ Ο’ Νιλ θα είναι υπεύθυνη για τα εσωτερικά θέματα, με τον Κρις Μπόουεν να αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο για την ενέργεια.

Ed Husic joins the cabinet as Industry and Science Minister, while Anne Aly picks up the Early Childhood Education and Youth portfolios. pic.twitter.com/3AyyJY1enw

Congratulations to Anne Aly and Ed Husic in becoming Australia's FIRST Muslim Ministers!

Ο πρώην ηγέτης των Εργατικών, Μπιλ Σόρτεν, θα είναι υπουργός, υπεύθυνος για τις υπηρεσίες της κυβέρνησης.

PM Anthony Albanese’s new cabinet is shaping up to become one of Australia’s most diverse ever:

– 10 women

– First Aboriginal woman to serve as Minister for Indigenous Affairs

– First-ever Muslim ministershttps://t.co/f1LAV2SpOY #auspol pic.twitter.com/dwBYnaVZWL

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) June 1, 2022