Αυστραλία: Κόλαση από τις χειρότερες πυρκαγιές στην ιστορία της χώρας

Τουλάχιστον τρεις νεκροί είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των φονικών πυρκαγιών που αποτεφρώνουν τεράστιες περιοχές με βλάστηση στην ανατολική Αυστραλία.

Περισσότερες από 100 πυρκαγιές μαίνονται σε μία έκταση 1.000 χλμ κατά μήκος των ανατολικών ακτών της χώρας, στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Οι Αρχές φοβούνται ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί, ενώ ο πρωθυπουργός της χώρας Σκοτ Μόρισον είπε ότι δεν αποκλείεται να κληθεί ο στρατός να ενισχύσει τους περίπου 1.300 πυροσβέστες που δίνουν μάχη με τις φλόγες σε κάπου 100 μέτωπα, καθώς οι συνθήκες αναμένονται να επιδεινωθούν τις επόμενες ημέρες.

Η Πυροσβεστική προειδοποιεί ότι η κατάσταση μπορεί να γίνει τόσο δύσκολη που δεν θα είναι σε θέση να εγγυηθεί την ασφάλεια των πολιτών.

Πάνω από 70 πυρκαγιές μαίνονται στη Νέα Νότια Ουαλία, τη πολιτεία της χώρας με τον μεγαλύτερο πληθυσμό, και ακραίες ή σοβαρές συνθήκες προβλέπεται να επικρατήσουν σε πολλές περιοχές την Τρίτη, μεταξύ των οποίων και στην πόλη του Σίδνεϊ, όπως ανακοίνωσε το Πυροσβεστικό Σώμα.

«Με τόσες πολλές πυρκαγιές να καίνε ήδη, σπίτια και ζωές θα κινδυνεύσουν», ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία σε ανάρτηση στο Twitter. «Εάν απειλείστε από πυρκαγιά, ίσως και να μην λάβετε βοήθεια».

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Νέα Νότια Ουαλία από την Παρασκευή, όταν έφθασαν σε αριθμό ρεκόρ οι πυρκαγιές για τις οποίες εκδόθηκαν προειδοποιήσεις εκτάκτου ανάγκης και τουλάχιστον 150 σπίτια καταστράφηκαν. Πέντε άνθρωποι που είχαν κηρυχθεί αγνοούμενοι από τις αρχές, εντοπίστηκαν ζωντανοί.

Σε κέντρο υποδοχής πυροπαθών στην πόλη Ταρί, ο πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον επαίνεσε το έργο των πυροσβεστών, των εθελοντών και των μελών της κοινότητας αλλά προειδοποίησε ότι επίκεινται δύσκολες ημέρες. «Υπάρχει δρόμος να διανύσουμε και η Τρίτη φαίνεται πιο δύσκολη», δήλωσε ο Μόρισον σε συνέντευξη Τύπου που μεταδόθηκε απευθείας από την τηλεόραση.

Πρόκειται ήδη για μια από τις χειρότερες περιόδους πυρκαγιών σε χαμηλή βλάστηση που έχει ζήσει η Αυστραλία και αυτό πριν καν μπει το καλοκαίρι του Νότιου Ημισφαιρίου, ενώ τμήματα της χώρας αντιμετωπίζουν ήδη μεγάλη ξηρασία.

Εως το απόγευμα της Κυριακής (τοπική ώρα), περίπου οι μισές από τις πάνω από 70 πυρκαγιές που κατακαίουν στη Νέα Νότια Ουαλία μαίνονταν ανεξέλεγκτες, με μία μάλιστα να φθάνει σε επίπεδο εκτάκτου ανάγκης.

Βορειότερα, στο Κουίνσλαντ, πάνω από 50 πυρκαγιές ήταν ενεργές. Χιλιάδες κάτοικοι στο Κουίνσλαντ αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες του και οι αρχές προειδοποίησαν ότι την Τετάρτη αναμένεται ότι θα υπάρχει ακόμα υψηλότερος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς.

«Δεν προβλέπονται σημαντικές βροχοπτώσεις, τουλάχιστον έως το τέλος του έτους και πιθανόν και στις αρχές της νέας χρονιάς», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Μάικ Γουάσινγκ, ο υπηρεσιακός επικεφαλής της πυροσβεστικής και των υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης του Κουίνσλαντ.

Another day of flames & smoke engulfing eastern parts of New South Wales.

Dramatic imagery of Australia. pic.twitter.com/uRiaYJRG5U

— Dakota Smith (@weatherdak) November 10, 2019