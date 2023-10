AFP: Η Χαμάς θα απελευθερώσει ξένους ομήρους τις επόμενες ημέρες

Οτι θα απελευθερώσει ξένους ομήρους «μέσα στις επόμενες ημέρες» υποστήριξε την Τρίτη η Χαμάς σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο και το Al Jazeera.

Το πρωί της Τρίτης, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως 240 είναι οι άνθρωποι που κρατούνται ως αιχμάλωτοι στη Γάζα.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο εκπρόσωπος της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, Αμπού Ομπέιντα, δήλωσε σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του ότι η οργάνωσή του ενημέρωσε τους μεσολαβητές πως «θα απελευθερώσει έναν αριθμό κρατουμένων με ξένη υπηκοότητα τις επόμενες ημέρες» επειδή «δεν επιθυμούμε να τους κρατήσουμε στη Γάζα».

Μίλησε επίσης για τη χερσαία επιχείρηση του Ισραηλινού Στρατού που οδήγησε στην απελευθέρωση της απαχθείσας ισραηλινής στρατιωτικού Ορί Μεγκιντίς. Σύμφωνα με τον Ομπέιντα, η όμηρος δεν κρατούνταν από τη Χαμάς: «Ισως την κρατούσαν ιδιώτες», είπε, προσθέτοντας ότι «το Ισραήλ δεν έφτασε ποτέ σε κανέναν από τους αιχμαλώτους που κρατούσε η Χαμάς».

Επαναλαμβάνοντας τις απειλές του ότι η Λωρίδα της Γάζας θα γίνει «νεκροταφείο» για τους ισραηλινούς στρατιώτες, ο εκπρόσωπος του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς προειδοποίησε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι θα υποστεί «συντριπτική ήττα» που θα σημάνει το τέλος της πολιτικής του σταδιοδρομίας.

