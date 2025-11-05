Αυξημένος συναγερμός στο Βέλγιο για υπερπτήσεις drones κοντά σε αεροδρόμια

Ανησυχία προκαλούν στις Βρυξέλλες οι αναφορές για παρουσία drones κοντά σε μεγάλα αεροδρόμια, ενώ ο εναέριος χώρος του Βελγίου έκλεισε προσωρινά το βράδυ της Τρίτης (4/11), .

Το φαινόμενο των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, που το τελευταίο διάστημα καταγράφεται με αυξημένη συχνότητα σε ευρωπαϊκές χώρες, έχει θέσει τις βελγικές Αρχές σε υψηλό επίπεδο επιφυλακής, για την προστασία κρίσιμων υποδομών και την εθνική ασφάλεια.

Η εταιρεία Skeyes, υπεύθυνη για τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας, αναγκάστηκε να διακόψει δύο φορές τις πτήσεις πάνω από τη χώρα το βράδυ της Τρίτης, γύρω στις 20:00 και ξανά στις 22:00 (ώρα Ελλάδας), μετά τον εντοπισμό drones στις περιοχές των αεροδρομίων Βρυξελλών-Ζάβεντεμ και Λιέγης.

Η κυκλοφορία άρχισε να αποκαθίσταται σταδιακά κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, ωστόσο οι επιπτώσεις ήταν ήδη σημαντικές. Δεκάδες πτήσεις ακυρώθηκαν, μεταξύ αυτών περίπου 40 μόνο στο διεθνές αεροδρόμιο των Βρυξελλών, ώστε να απορροφηθούν οι καθυστερήσεις και να αποφευχθούν εκτροπές προς άλλες χώρες.

Περίπου 400 έως 500 επιβάτες αναγκάστηκαν να διανυκτερεύσουν εντός του αεροδρομίου, καθώς οι απογειώσεις είχαν σταματήσει πλήρως, σύμφωνα με δημοσίευμα του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οπως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες -η Δανία, η Γερμανία ή η Νορβηγία- το Βέλγιο αντιμετωπίζει πολλαπλασιασμό πτήσεων μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων πάνω από ευαίσθητους τόπους ή υποδομές.

Το φαινόμενο δεν περιορίζεται στις πολιτικές υποδομές. Το περασμένο σαββατοκύριακο, υπερπτήσεις πραγματοποιήθηκαν τρεις φορές πάνω από τη στρατιωτική βάση στο Κλάινε-Μπρόγκελ (βορειοανατολικά), όπου φιλοξενούνται αμερικανικά πυρηνικά όπλα για λογαριασμό του ΝΑΤΟ, οδηγώντας στην έναρξη δύο ερευνών από τη βελγική ομοσπονδιακή εισαγγελία και την υπηρεσία πληροφοριών αντίστοιχα.

Αντιδρώντας, ο υπουργός Αμυνας Τέι Φράνκεν έκανε λόγο για ενέργειες «επαγγελματιών» με σκοπό τη διάχυση πανικού και την αποσταθεροποίηση της χώρας, χωρίς ωστόσο να αποδώσει ευθέως ευθύνη σε συγκεκριμένο κράτος, όπως τη Ρωσία.

Ο υπουργός Εσωτερικών Μπερνάρ Κεντέν ζήτησε έκτακτη σύγκληση του συμβουλίου εθνικής ασφάλειας , προκειμένου να εξετάσει ποια απάντηση πρέπει να δοθεί σε αυτή την απειλή, δήλωσε σήμερα ο υπουργός.

Μεταξύ των προτάσεων που εξετάζονται είναι η υποχρεωτική καταγραφή όλων των drones, προκειμένου να είναι εφικτή η ταυτοποίηση των ιδιοκτητών τους.

Παράλληλα, οι Αρχές υπογραμμίζουν ότι η κατάρριψη ενός drone είναι μια σύνθετη απόφαση, καθώς υπάρχει κίνδυνος μεγαλύτερης ζημιάς στον χώρο όπου ενδέχεται να πέσει.

«Είναι ανησυχητικό για την εθνική ασφάλεια», δήλωσε από την πλευρά του εκπρόσωπος του αεροδρομίου της Λιέγης.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στη Λιέγη. Το αεροδρόμιο της πόλης που ειδικεύεται στα φορτία και όπου πραγματοποιούνται πολλές νυχτερινές πτήσεις μεταφοράς αναγκάστηκε να διακόψει τη λειτουργία του για περίπου έξι ώρες.

Σύμφωνα με βελγικά μέσα ενημέρωσης, νέες ύποπτες υπερπτήσεις καταγράφηκαν τόσο πάνω από το Κλάινε-Μπρόγκελ όσο και πάνω από τη βάση Φλορέν, όπου σταθμεύουν τα νεοαποκτηθέντα μαχητικά F-35, γεγονός που εντείνει περαιτέρω τις ανησυχίες για την ασφάλεια του εναέριου χώρου της χώρας.

