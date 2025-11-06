Αυξημένα έως και 25% τα μπόνους της Γουόλ Στριτ

Τα μπόνους της Γουόλ Στριτ αναμένεται να αυξηθούν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και το 2025 για τους traders και τους επενδυτικούς τραπεζίτες, λόγω της ανόδου του όγκου των συναλλαγών και της μεταβλητότητας των αγορών, σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων χρηματοοικονομικών αποδοχών Johnson Associates, όπως σημειώνει δημοσίευμα του Reuters.

Η συνολική «δεξαμενή» των μπόνους αναμένεται να φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο από το 2021, χρονιά κατά την οποία οι συμφωνίες και τα κέρδη σημείωσαν ρεκόρ. Οι επαγγελματίες των πωλήσεων και συναλλαγών μετοχών αναμένεται να λάβουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις, μεταξύ 15% και 25%, ενώ οι επενδυτικοί τραπεζίτες που δραστηριοποιούνται σε συγχωνεύσεις και εξαγορές (M&A) και σε αναδοχή μετοχικών εκδόσεων, πιθανότατα θα δουν αυξήσεις της τάξης του 10% έως 15%.

«Οι αγορές βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά και υπάρχει ένας μεγάλος όγκος συμφωνιών που είχαν “παγώσει” και τώρα αρχίζουν να απελευθερώνονται», δήλωσε στο Reuters ο Αλαν Τζόνσον, διευθύνων σύμβουλος της Johnson Associates.

Οι δασμοί που επέβαλε φέτος ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν μεταβλητότητα στις αγορές, ενισχύοντας τα κέρδη των συναλλακτικών τμημάτων. Καθώς το περιβάλλον για συμφωνίες βελτιώθηκε στο δεύτερο και τρίτο τρίμηνο, οι τράπεζες αύξησαν τις προσλήψεις ανώτερων επενδυτικών τραπεζιτών. Τα κίνητρα για επαγγελματίες σε hedge funds, ασφάλειες, λιανική και επενδυτική τραπεζική προβλέπεται να αυξηθούν από 5% έως 10%.

Ωστόσο η περίοδος άνθησης ενδέχεται να εξασθενήσει το επόμενο έτος εάν η οικονομία των ΗΠΑ επιβραδυνθεί και οι συνθήκες πίστωσης και επενδύσεων επιδεινωθούν, προειδοποίησε ο Τζόνσον.

Οι χρηματοοικονομικές εταιρείες αναμένεται να μειώσουν έως και 20% το εργατικό δυναμικό τους μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, κυρίως λόγω της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI). Οι περικοπές θα ξεκινήσουν από τους εργαζόμενους αρχικού επιπέδου, αλλά στη συνέχεια θα επηρεάσουν και τα μεσαία διοικητικά στελέχη.

«Ολοι προσπαθούν τώρα να κατανοήσουν πώς αυτή η νέα δυναμική θα επηρεάσει τις καριέρες των στελεχών του χρηματοπιστωτικού τομέα», είπε ο Τζόνσον. Με μικρότερο αριθμό νεότερων υπαλλήλων, η «δεξαμενή» των προαγωγών θα περιοριστεί. Οι αυξήσεις μισθών αναμένεται να επιβραδυνθούν σημαντικά φέτος, κυμαινόμενες κατά μέσο όρο μεταξύ 3% και 3,5%, σύμφωνα με τον Τζόνσον.

«Οι εταιρείες εστιάζουν στη συγκράτηση του κόστους, έχουν επιβραδύνει τις προσλήψεις και θα αρχίσουν να μειώνουν προσωπικό λόγω της Τεχνητής Νοημοσύνης», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι αυτό δημιουργεί προκλήσεις για τους εργαζόμενους που επιδιώκουν μεγαλύτερες αυξήσεις.

