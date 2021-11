Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 15 νεκροί από εκρήξεις στο μεγαλύτερο στρατιωτικό νοσοκομείο της Καμπούλ

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 34 τραυματίσθηκαν από τις εκρήξεις που σημειώθηκαν την Τρίτη στο μεγαλύτερο στρατιωτικό νοσοκομείο της Καμπούλ, δήλωσε αξιωματούχος των δυνάμεων ασφαλείας των Ταλιμπάν.

Βάσει μαρτυριών που επικαλούνται το Reuters και το Γαλλικό Πρακτορείο, ακούστηκαν τουλάχιστον δύο εκρήξεις και πυροβολισμοί κοντά στο στρατιωτικό νοσοκομείο Σαρντάρ Μοχάμαντ Νταούντ Χαν.

BREAKING: A second much bigger explosion has just gone off. Black smoke billowing from Wazir Akbar Khan. Kabul. pic.twitter.com/0J1FAFqyS1

