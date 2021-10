Αφγανιστάν: Επίθεση αυτοκτονίας σε τέμενος γεμάτο κόσμο – δεκάδες νεκροί και τραυματίες

Νέα πολύνεκρη βομβιστική επίθεση σημειώθηκε σε τέμενος στο Αφγανιστάν, το μεσημέρι της Παρασκευής.

Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για 100 νεκρούς και 200 τραυματίες. Τοπικός αξιωματούχος της οργάνωσης «Γιατροί Χωρίς Σύνορα», είπε ότι σκοτώθηκαν τουλάχιστον 15 άνθρωποι και 90 τραυματίστηκαν. Τα νούμερα αναμένεται να αλλάξουν όσο περνούν οι ώρες από την έκρηξη.

Η έκρηξη σημειώθηκε στην πόλη Μπαντάζ της βόρειας επαρχίας Κουντούζ, την ώρα της προσευχής της Παρασκευής σε τέμενος σιιτών μουσουλμάνων γεμάτο κόσμο.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, την έκρηξη πυροδότησε βομβιστής αυτοκτονίας, που φορούσε γιλέκο με εκρηκτικά.

Διάφορα βίντεο που αναρτήθηκαν στο Twitter δείχνουν ένα σκηνικό καταστροφής μέσα στο τέμενος, με πτώματα και αίματα παντού.

#BREAKING: Local residences say a powerful explosion took place during Friday prayer inside the Seyed Abad Mosque in Kunduz city. No reports of casualties yet. pic.twitter.com/Vse2vNoJcM

— Tajuden Soroush (@TajudenSoroush) October 8, 2021