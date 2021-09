Αφγανές πολεμούν στο web τη «γυναικεία μόδα» των Ταλιμπάν

Οι παραδοσιακές, λαϊκές φορεσιές των γυναικών του Αφγανιστάν δεν είναι η κατάμαυρη υφασμάτινη πανοπλία που επιβάλλουν με τον βούρδουλα οι Ταλιμπάν. Δεν είναι βέβαια και μπικίνι, ούτε ξεμανίκωτα μπλουζάκια, μίνι φούστες και καυτά σορτς. Ωστόσο είναι ενδύματα πολύχρωμα και πλουμιστά, στολισμένα με κεντήματα, με χρυσά φλουριά ή με απομιμήσεις τους, όπως εξάλλου είναι όλες οι γυναικείες αμφιέσεις παντού την Ανατολή. Αυτά τα ρούχα αφήνουν το γυναικείο πρόσωπο ακάλυπτο και τονίζουν την ομορφιά του. Εντάσσουν έτσι τη γυναίκα στο κοινωνικό σύνολο. Φορώντας τα, κάθε γυναίκα διαθέτει πρόσωπο τουλάχιστον: το πρόσωπό της – δυνητικώς εράσμιο.

Η ανάγκη να αντισταθούν στην υποχρεωτικότητα της ισοπεδωτικής γυναικείας μόδας των Ταλιμπάν, δηλαδή στην ολόσωμη κάλυψη των σωμάτων και των προσώπων τους με μαύρο τόπι, ώθησε μερικές Αφγανές στην, ηλεκτρονική έστω, ανάδειξη του παραδοσιακού ρουχισμού τους, ο οποίος σε τίποτε δεν προσβάλλει τη μουσουλμανική θρησκεία και τα κοινωνικά ήθη. Οι γυναίκες αυτές ξεκίνησαν μία εκστρατεία μέσω σόσιαλ μίντια και βρίσκουν θερμή ανταπόκριση. Υπάρχουν δύο χάσταγκ στα οποία οι Αφγανές αναρτούν φωτογραφίες τους με τέτοιες αμφιέσεις, το #DoNotTouchMyClothes και το #AfghanistanCulture. Βλέποντας τα καρέ, διαπιστώνεις ότι τα χρώματα των ρούχων είναι χαρούμενα και τα πρόσωπα των γυναικών χαμογελαστά.

Afghan women have started online campaign to protest Taliban’s dress code. They post their photos with their traditional clothes and use #DoNotTouchMyClothes , #AfghanistanCulture and #AfghanWomen tags. pic.twitter.com/75EY5EYOMK

At the end of the day, it comes down to the ability to choose themselves what Afghan women get to wear that is being stripped away by being FORCED to adopt the black niqab as women’s clothing.

THIS is traditional Afghan clothing NOT the niqab

🇦🇫🇦🇫🇦🇫🇦🇫🇦🇫🇦🇫🇦🇫#DoNotTouchMyClothes pic.twitter.com/oM7ODPUFGd

— Deeba 🇦🇫 (@deeebsters) September 13, 2021