Αεροσκάφος γύρισε πίσω επειδή ένας επιβάτης έχασε το laptop του

Μια πτήση της United Airlines που μετέφερε περισσότερα από 200 άτομα από τη Βόρεια Βιρτζίνια στη Ρώμη αναγκάστηκε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο προτού περάσει τις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ, καθώς ένας επιβάτης έχασε τον φορητό υπολογιστή του και δεν μπορούσε να τον βρει.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post, η αεροπορική εταιρεία αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι ο υπολογιστής «είχε πέσει πίσω από ένα πάνελ τοίχου της καμπίνας και μέσα από ένα μικρό κενό που οδηγούσε στον χώρο αποσκευών», με αποτέλεσμα οι πιλότοι να εκτρέψουν την πτήση πίσω, στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ντάλες της Ουάσινγκτον, για προληπτικούς λόγους.

Σε συνομιλία με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στη Βοστόνη, ένας από τους πιλότους της πτήσης 126 της 15ης Οκτωβρίου περιέγραψε το περιστατικό ως «μικρό πρόβλημα» με τον φορητό υπολογιστή, ο οποίος ήταν ενεργοποιημένος όταν έπεσε στην περιοχή των αποσκευών. Το αεροσκάφος κινούνταν νοτιοανατολικά της Βοστόνης όταν ξεκίνησε να επιστρέφει.

«Δεν γνωρίζουμε την κατάστασή του, δεν έχουμε πρόσβαση στο laptop, δεν μπορούμε να το δούμε», ανέφερε ο πιλότος στον πύργο ελέγχου, με τη συνομιλία να καταγράφεται και να αναρτάται σε κανάλι του YouTube. «Αποφασίσαμε να επιστρέψουμε στο Ντάλες και να βρούμε αυτό τον φορητό υπολογιστή προτού συνεχίσουμε πάνω από τον ωκεανό».

Ο πιλότος είπε ότι δεν κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και δεν χρειαζόταν τις ειδικές υπηρεσίες του αεροδρομίου. Ανέφερε ότι πήρε την απόφαση λόγω «υπερβολικής προσοχής», καθώς η μπαταρία λιθίου πιθανώς να βρισκόταν σε κάποιο σημείο του Boeing 767 μακριά από σύστημα πυρόσβεσης. Ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας απάντησε: «Δεν έχω ξανακούσει κάτι παρόμοιο. Ωραία ιστορία για να τη διηγηθώ στην αίθουσα αναμονής των πιλότων».

Σύμφωνα με την United Airlines, τα συνεργεία κατάφεραν να εντοπίσουν τον φορητό υπολογιστή και η πτήση αναχώρησε για τη Ρώμη μετά από έλεγχο. Η ιστοσελίδα παρακολούθησης πτήσεων FlightAware δείχνει ότι το αεροπλάνο με τους 216 επιβάτες απογειώθηκε στις 10:22 μ.μ. της 15ης Οκτωβρίου και επέστρεψε στο Ντάλες περίπου δύο ώρες αργότερα. Απογειώθηκε εκ νέου στις 3:30 π.μ. και προσγειώθηκε στη Ρώμη περίπου 4,5 ώρες αργότερα από την προγραμματισμένη ώρα άφιξης.

Το περιστατικό αυτό ήταν το τελευταίο μιας σειράς αεροπορικών αντανακλαστικών στην απειλή μπαταριών λιθίου που έχουν, ενδεχομένως, υπερθερμανθεί. Η Southwest Airlines απαγορεύει στους επιβάτες της να φορτίζουν τις συσκευές τους μέσω φορητού συσσωρευτή ρεύματος, ενώ πολλές αεροπορικές εταιρείες στην Ασία δεν επιτρέπουν στους επιβάτες να χρησιμοποιούν φορητούς φορτιστές κατά τη διάρκεια των πτήσεων.

Παράλληλα, οι επιβάτες δεν επιτρέπεται να μεταφέρουν ατομικές συσκευές ή εφεδρικές μπαταρίες λιθίου στις παραδοτέες αποσκευές τους και πρέπει να τις έχουν μαζί τους στην καμπίνα των αεροσκαφών, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Παρά το σχόλιο του ελεγκτή της συγκεκριμένης πτήσης, έχουν υπάρξει στο παρελθόν περιπτώσεις που αεροπορικές εταιρείες εξέτρεψαν αεροσκάφη λόγω προσωπικών ηλεκτρονικών συσκευών. Νωρίτερα φέτος, δύο πτήσεις της Air France προς Καραϊβική επέστρεψαν στις βάσεις τους επειδή κάποιοι επιβάτες είχαν χάσει τα κινητά τους τηλέφωνα. Η αεροπορική εταιρεία επέλεξε να αποφύγει την πιθανότητα υπερθέρμανσης των συσκευών.

Το Ιδρυμα Ασφάλειας Πτήσεων ανέφερε στην Washington Post ότι αν ένα τηλέφωνο σφηνωθεί στο κάθισμα, λόγω της πίεσης του αεροσκάφους θα μπορούσε να προκληθεί θέρμανση ή πυρκαγιά. «Κάθε συσκευή χωρίς δυνατότητα επίβλεψης συνιστά κίνδυνο, καθώς τα αεροσκάφη διαθέτουν πολλούς στενούς χώρους, όπου κανείς δεν μπορεί να εισέλθει σε περίπτωση ξεσπάσματος πυρκαγιάς ή καπνών», αναφέρει στη εφημερίδα.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News