Αεροπορική βάση θα δημιουργήσει το Κατάρ στις ΗΠΑ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν στο Κατάρ να κατασκευάσει εγκαταστάσεις της πολεμικής του αεροπορίας σε αμερικανική στρατιωτική βάση στην πολιτεία Aινταχο, καθώς η Ουάσιγκτον ενισχύει τη στρατιωτική της συνεργασία με τη Ντόχα.

Οι εγκαταστάσεις, που θα ανεγερθούν στη βάση της Πολεμικής Αεροπορίας Mountain Home στο νοτιοδυτικό Aινταχο, θα φιλοξενούν μαχητικά αεροσκάφη και πιλότους από το Κατάρ, οι οποίοι θα εκπαιδεύονται μαζί με αμερικανούς συναδέλφους τους.

Ο υπουργός Αμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, και ο καταριανός ομόλογός του, Σαούντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, υπέγραψαν τη συμφωνία στο Πεντάγωνο την Παρασκευή. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την εκτελεστική εντολή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με την οποία δεσμεύτηκε να εγγυηθεί την ασφάλεια του Κατάρ και να θεωρεί οποιαδήποτε επίθεση κατά του κράτους του Κόλπου ως απειλή για «την ειρήνη και την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών».

Η κίνηση του Τραμπ έγινε έναν μήνα μετά την ισραηλινή στοχευμένη επίθεση σε κτίριο στη Ντόχα, με σκοπό τη δολοφονία ανώτερων στελεχών της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς, γεγονός που εξόργισε τον Αμερικανό πρόεδρο. Το Κατάρ έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Σύμφωνα με το Πεντάγωνο, βάσει της συμφωνίας η βάση θα φιλοξενεί για δέκα χρόνια δώδεκα μαχητικά F-15QA, με δυνατότητα παράτασης της διάρκειας, ενώ περίπου 300 αξιωματικοί της αεροπορίας Κατάρ και ΗΠΑ θα διαμένουν εκεί. Ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι η βάση θα φιλοξενεί «μια δύναμη F-15 και πιλότων από το Κατάρ, ώστε να ενισχυθεί η κοινή εκπαίδευση, η αποτελεσματικότητα και η διαλειτουργικότητα».

Ο ομόλογός του από το Κατάρ υπογράμμισε τη «βαθιά αμυντική σχέση» της χώρας του με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ανέφερε ότι η συμφωνία «θα προωθήσει τους κοινούς αμυντικούς στόχους μας».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News