Αεροπλάνο ετέθη σε καραντίνα στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης

Tουλάχιστον 100 επιβάτες και μέλη του πληρώματος ασθένησαν σήμερα κατά τη διάρκεια μιας πτήσης της εταιρείας Emirates από το Ντουμπάι για τη Νέα Υόρκη και εξετάζονται από γιατρούς ενώ το αεροσκάφος έχει τεθεί σε καραντίνα, στο αεροδρόμιο Τζον Φ. Κένεντι.

To Airbus A388 που εκτελούσε την πτήση ΕΚ203 από το Ντουμπάι για τη Νέα Υόρκη, μεταφέροντας 521 επιβάτες, προσγειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 9 το πρωί, τοπική ώρα (16.00 ώρα Ελλάδας). Πολλοί από τους επιβάτες ανέφεραν ότι αισθάνονταν αδιαθεσία και κάποιοι από αυτούς παρουσίαζαν συμπτώματα όπως βήχα και πυρετό, ανέφεραν τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) των ΗΠΑ.

Στην ανακοίνωση που είχε εκδώσει νωρίτερα η αεροπορική εταιρεία γινόταν λόγος για 10 ασθενείς που έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία, χωρίς να διευκρινίζεται από τι πάσχουν.

Το αεροπλάνο έχει μεταφερθεί μακριά από τους διαδρόμους προσγείωσης και απογείωσης, μέχρι να γίνει μια πρώτη εκτίμηση της κατάστασης από τη Λιμενική Αρχή της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσι.

As many as 100 passengers and crew reported feeling ill on Wednesday during an Emirates flight from Dubai to New York, and health workers were evaluating them as the plane sat on the tarmac of JFK International Airport, authorities say. https://t.co/CImXK34L5G

— NBC News (@NBCNews) September 5, 2018