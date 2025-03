Αεροδρόμιο Χίθροου: Ξεκινούν σταδιακά οι πτήσεις, μετά το χάος

Την επανέναρξη ορισμένων πτήσεων, από το βράδυ της Παρασκευής, ανακοίνωσε η διεύθυνση του βρετανικού αεροδρομίου Χίθροου εξέφρασε την ελπίδα να επανέλθει σε πλήρη λειτουργία από το Σάββατο (22/3) και προέτρεψε τους επιβάτες να μην μετακινηθούν προς το Χίθροου, εκτός εάν έχουν προηγουμένως λάβει σχετική ενημέρωση από την αεροπορική τους εταιρεία, μετέδωσε ο Guardian.

Το Χίθροου του Λονδίνου παρέμεινε κλειστό, από το πρωί της Παρασκευής, ύστερα από τεράστια πυρκαγιά σε κοντινό υποσταθμό του δικτύου ηλεκτροδότησης, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί διακοπή ρεύματος στις εγκαταστάσεις του, προκαλώντας προβλήματα στα προγράμματα πτήσεων σε όλον τον κόσμο.

«Οι ομάδες μας εργάστηκαν ακούραστα μετά το περιστατικό για να εξασφαλίσουν μία ταχεία αποκατάσταση. Μπορούμε πλέον με ασφάλεια να επανεκκινήσουμε τις πτήσεις, δίνοντας προτεραιότητα στον επαναπατρισμό και τη μετεγκατάσταση αεροσκαφών», ανέφερε η ανακοίνωση του αεροδρομίου.

«Ελπίζουμε να επανέλθουμε σε μια πλήρη λειτουργία το Σάββατο. Θα παράσχουμε περισσότερες πληροφορίες σύντομα. Προτεραιότητά μας παραμένει η ασφάλεια των επιβατών μας και όσων εργάζονται στο αεροδρόμιο. Ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία που προκλήθηκε από αυτό το περιστατικό» αναφέρεται σε δεύτερη ανάρτηση του αεροδρομίου.

Our teams have worked tirelessly since the incident to ensure a speedy recovery. We’re now safely able to restart flights, prioritising repatriation and relocation of aircraft. Please do not travel to the airport unless your airline has advised you to do so. (1/2) pic.twitter.com/fhUGiXCh6B

— Heathrow Airport (@HeathrowAirport) March 21, 2025