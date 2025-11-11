AEGEAN: Στα 148 εκατ.ευρώ τα κέρδη στο εννεάμηνο – νέα υψηλά στην επιβατική κίνηση

Περαιτέρω ενίσχυση των μεγεθών της παρά το αυξημένο κόστος που προκύπτει από τις νέες ρυθμιστικές υποχρεώσεις και τη χρήση βιώσιμου καυσίμου, κατέγραψε η Aegean, που ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το εννεάμηνο και το τρίτο τρίμηνο του 2025.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου για το εννεάμηνο ανήλθε σε 1,43 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Η AEGEAN προσέφερε 16 εκατομμύρια θέσεις και μετέφερε 13,2 εκατομμύρια επιβάτες, αριθμός αυξημένος κατά 5% συγκριτικά με την περσινή περίοδο. Από αυτούς, 7,7 εκατομμύρια ταξίδεψαν σε δρομολόγια εξωτερικού, ενώ 5,5 εκατομμύρια κινήθηκαν στο δίκτυο εσωτερικού.

Τα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 356,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 8%, ενώ τα κέρδη προ φόρων έφτασαν τα 194,7 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 14% σε σχέση με το 2024. Τα καθαρά κέρδη για το εννεάμηνο διαμορφώθηκαν σε 148 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 12% σε ετήσια βάση.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η επίδοση αυτή επετεύχθη παρά την επιβάρυνση από τις νέες υποχρεώσεις για τις εκπομπές CO₂ και την παράλληλη χρήση βιώσιμων καυσίμων SAF, που συνολικά κόστισαν 32 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο. Η επίδραση αυτή αντισταθμίστηκε από τις χαμηλότερες τιμές καυσίμων, διευκολύνοντας τη διατήρηση της κερδοφορίας.

Κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους, η AEGEAN προσέφερε 6,6 εκατ. θέσεις, αριθμός αυξημένος κατά 5% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, και μετέφερε 5,6 εκατ. επιβάτες, εμφανίζοντας αύξηση 6%. Η επιβατική κίνηση στο δίκτυο εσωτερικού ενισχύθηκε κατά 7%, ενώ στο εξωτερικό αυξήθηκε κατά 5%. Ο συντελεστής πληρότητας διαμορφώθηκε στο 84,3%, ελαφρώς υψηλότερος σε σχέση με πέρσι, παρά τη σταδιακή ενσωμάτωση μεγαλύτερων αεροσκαφών τύπου A321neo.

Για το τρίτο τρίμηνο, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 647,1 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 10%, φτάνοντας τα 200,4 εκατ. ευρώ, ενώ η λειτουργική κερδοφορία (EBIT) διαμορφώθηκε στα 147,7 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 8% συγκριτικά με το 2024. Τα κέρδη προ φόρων και μετά φόρων ανήλθαν σε 128,7 εκατ. ευρώ και 100,4 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, παρουσιάζοντας μικρή κάμψη, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στην ενίσχυση του δολαρίου, η οποία επηρέασε τις αποτιμήσεις των μελλοντικών υποχρεώσεων από μισθώσεις αεροσκαφών.

Τα ταμειακά διαθέσιμα, τα ισοδύναμά τους και οι λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε 1,041 δισ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Κατά τη διάρκεια του 2025, η AEGEAN προχώρησε στην ενίσχυση του στόλου της με συνολικά έξι (6) νέα αεροσκάφη, πέντε (5) Airbus A320/321neo και ένα (1) νέο ATR 72-600. Δύο από τα αεροσκάφη αυτά, ένα A321 neo και ένα ATR72-600 χρηματοδοτήθηκαν εξ’ ολοκλήρου από τα ελεύθερα ταμειακά διαθέσιμα.

Ο Δημήτρης Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος, ανέφερε σχετικά:

«Το 2025 εξελίσσεται σε άλλη μια χρονιά ανάπτυξης και επιβεβαίωσης της δυναμικής της εταιρείας μας. Η ζήτηση για αεροπορικά ταξίδια παραμένει ισχυρή, με αυξημένη συμμετοχή τόσο των Ελλήνων επιβατών όσο και των επισκεπτών της χώρας μας, ενώ η εμπιστοσύνη των επιβατών ενισχύεται από τις σταθερές επενδύσεις στο προϊόν και στις υπηρεσίες μας.

Για ακόμη μία φορά τα αποτελέσματα και οι δείκτες λειτουργικής και καθαρής κερδοφορίας είναι ιδιαίτερα θετικά για τα δεδομένα του κλάδου μας. Παράλληλα, η ιδιαίτερα επιτυχημένη και ισχυρή αποδοχή της πρόσφατης ομολογιακής έκδοσης από την επενδυτική αγορά ενισχύουν περαιτέρω την αναπτυξιακή μας δυναμική.

Οι προκλήσεις του επιχειρησιακού περιβάλλοντος που αντιμετωπίσαμε κατά την καλοκαιρινή περίοδο, με καθυστερήσεις κυρίως λόγω των περιορισμών στην εναέρια κυκλοφορία στην χώρα μας όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη, παραμένουν. Παράλληλα έχουμε συμπληρώσει δύο έτη με την επίδραση στα κόστη μας λόγω των προληπτικών ελέγχων στους κινητήρες GTF των νέων αεροσκαφών μας. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ενημέρωση από την Pratt & Whitney εκτιμούμε ότι ο κύκλος των ελέγχων θα διαρκέσει ακόμη 30 μήνες έως ότου ολοκληρωθεί. Σήμερα βρισκόμαστε στο υψηλότερο σημείο του κύκλου διαχείρισης των ελέγχων, με 12 αεροσκάφη εκτός πτήσεων και αναμένουμε σταδιακή μείωση του αριθμού αυτού από το φθινόπωρο του 2026.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο περιορισμών, οι προσπάθειες των ανθρώπων μας, σε συνδυασμό με τα θετικά αποτελέσματα της εταιρείας, αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη αξία.

Για το Δ’ τρίμηνο του 2025, η AEGEAN προγραμματίζει να προσφέρει 4,9 εκατ. διαθέσιμες θέσεις, αυξημένες κατά 9%, ενισχύοντας τη συχνότητα και τη χωρητικότητα σε δρομολόγια εσωτερικού και εξωτερικού καθώς και προσθέτοντας νέα δρομολόγια κυρίως στην Μέση Ανατολή.»

