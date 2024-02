Αδοξο τέλος για τον Φλάκο, τη διάσημη κουκουβάγια της Νέας Υόρκης

Ο Φλάκο, ένας ευρασιατικός μπούφος που δραπέτευσε από τον ζωολογικό κήπο του Σέντραλ Παρκ τον περασμένο Φεβρουάριο και αιχμαλώτισε τις καρδιές και το μυαλό των Νεοϋορκέζων που τον συναντούσαν επί έναν χρόνο, πέθανε ύστερα από σύγκρουση σε ένα κτίριο του Μανχάταν, όπως ανακοινώθηκε.

Οι άνθρωποι στο κτίριο του Upper West Side ανέφεραν ότι είχαν δει την πεσμένη κουκουβάγια στο Wild Bird Fund, ένα κέντρο αποκατάστασης και εκπαίδευσης άγριας ζωής στη Νέα Υόρκη, το οποίο ανέσυρε το ζώο και το ανακήρυξε νεκρό, σύμφωνα με τον ζωολογικό κήπο.

Οπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το περιοδικό Smithsonian, μια εξέταση στο σώμα του Φλάκο έδειξε ότι είχε πεθάνει από «οξύ τραύμα». Οι θαυμαστές του πτηνού, που το συναντούσαν τακτικά στην πόλη μετά την απόδρασή του, θρήνησαν τον θάνατό του στα social media. Ο κόσμος έχει αφήσει λουλούδια και φωτογραφίες του Φλάκο σε ένα μνημείο στη βάση ενός δέντρου όπου σύχναζε στον ζωολογικό κήπο.

I stopped by Flaco’s memorial tree again today to drop off a print of one of my favorite photos of Flaco taken in a branch right above. #RIPFlaco #Flaco #birdcpp pic.twitter.com/99PLjPCpyc

— Sheryl Checkman (@DiveArtist) February 26, 2024