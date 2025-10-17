Αμπελόκηποι: Επεσε στο κενό από τον 24ο του Πύργου «Απόλλων»

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το μεσημέρι της Παρασκευής στους Αμπελόκηπους, έπειτα από πτώση άνδρα από τον 24ο όροφο του Πύργου «Απόλλων».

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία και τις δηλώσεις από αυτόπτες μάρτυρες, πρόκειται για 44χρονο άνδρα ο οποίος έπινε τον καφέ του στο μπαρ-εστιατόριο «Deos» και κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες βρέθηκε στο κενό.

Σημειώνεται πως είναι το δεύτερο αντίστοιχο περιστατικό που σημειώνεται στον Πύργο μέσα σε λίγους μήνες, έπειτα από εκείνο του περασμένου Μαΐου (εδώ).

