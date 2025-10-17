79
Aσθενοφόρο έξω από τον Πύργο «Απόλλων» λίγα λεπτά μετά την πτώση του 44χρονου | ΙΝΤΙΜΕnews
Ελλάδα

Αμπελόκηποι: Επεσε στο κενό από τον 24ο του Πύργου «Απόλλων»

Δεύτερο αντίστοιχο περιστατικό με πελάτη του μπαρ-εστιατορίου «Deos»

Protagon Team Protagon Team 17 Οκτωβρίου 2025, 14:32
Aσθενοφόρο έξω από τον Πύργο «Απόλλων» λίγα λεπτά μετά την πτώση του 44χρονου
|ΙΝΤΙΜΕnews
Ελλάδα

Αμπελόκηποι: Επεσε στο κενό από τον 24ο του Πύργου «Απόλλων»

Δεύτερο αντίστοιχο περιστατικό με πελάτη του μπαρ-εστιατορίου «Deos»

Protagon Team Protagon Team 17 Οκτωβρίου 2025, 14:32

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το μεσημέρι της Παρασκευής στους Αμπελόκηπους, έπειτα από πτώση άνδρα από τον 24ο όροφο του Πύργου «Απόλλων».

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία και τις δηλώσεις από αυτόπτες μάρτυρες, πρόκειται για 44χρονο άνδρα ο οποίος έπινε τον καφέ του στο μπαρ-εστιατόριο «Deos» και κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες  βρέθηκε στο κενό.

Σημειώνεται πως είναι το δεύτερο αντίστοιχο περιστατικό που σημειώνεται στον Πύργο μέσα σε λίγους μήνες, έπειτα από εκείνο του περασμένου Μαΐου (εδώ).

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News

Διαβάστε ακόμη...

Διαβάστε ακόμη...