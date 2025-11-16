52 χρόνια Πολυτεχνείο: Οι εκδηλώσεις και οι μετακινήσεις στην Αθήνα

Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 52 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, με πολύ κόσμο να συρρέει στην Πατησίων καταθέτοντας λουλούδια και στεφάνια.

Οι πύλες του Πολυτεχνείου επρόκειτο να παραμείνουν ανοιχτές έως τις 8 το βράδυ της Κυριακής, ενώ τη Δευτέρα θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και θα κλείσουν στη 1 μετά το μεσημέρι, οπότε και θα κορυφωθούν οι εκδηλώσεις με την καθιερωμένη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.

Στο κέντρο της πρωτεύουσας ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές έως τις 6 το πρωί της Τρίτης, με επίκεντρο βέβαια τους δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο, όπου απαγορεύεται η στάθμευση. Τα μέτρα ασφαλείας είναι αυξημένα, με περισσότερους από 5.000 αστυνομικούς σε επιφυλακή και πτήσεις ελικοπτέρου το οποίο μεταδίδει εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ.

Πώς κινούνται τα μέσα μεταφοράς

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης, ισχύουν τροποποιήσεις στη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Τα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ τροποποιούνται περιμετρικά του Πολυτεχνείου και σε όλο το κέντρο της πόλης, σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες, τις υποδείξεις και τα μέτρα της ΕΛΑΣ.

Επιπλέον, την Δευτέρα με εντολή της ΕΛ,ΑΣ, οι σταθμοί του Μετρό: Σύνταγμα, Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Πανεπιστήμιο και Ομόνοια (Γραμμές 1 & 2) θα κλείσουν στις 14:00 και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς τους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση. Οι σταθμοί θα επαναλειτουργήσουν με νεότερη εντολή της αστυνομίας.

Τη Δευτέρα, τα δρομολόγια της λεωφορειακής γραμμής Χ95 Σύνταγμα – Αεροδρόμιο (express) θα εκτελούνται μέχρι τον Σταθμό Κατεχάκη.

