$43 εκατ. δίνει ο Ντι Κάπριο για να σωθεί το οικοσύστημα των Γκαλάπαγκος

Γνωστός για το έργο του για το περιβάλλον, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο ανακοίνωσε το νέο του εγχείρημα: θα διαθέσει 43 εκατ. δολάρια για έργα διάσωσης της σπάνιας χλωρίδας και πανίδας των νησιών Γκαλάπαγκος.

Η κίνηση αποτελεί μία πρωτοβουλία της Re:wild, οργάνωση που ιδρύθηκε το 2021 από μια ομάδα διάσημων επιστημόνων και τον Ντι Κάπριο, τη Διεύθυνση Εθνικού Πάρκου των Γκαλάπαγκος, το Island Conservation και τις τοπικές κοινότητες, και στοχεύει στην αποκατάσταση όλων των νησιών του αρχιπελάγους, δηλαδή την επαναφορά του οικοσυστήματος σε καλή και υγιή κατάσταση.

Το κεφάλαιο αυτό θα χρηματοδοτήσει έργα, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών για την αποκατάσταση του νησιού Φλοριάνα, που φιλοξενεί 54 απειλούμενα είδη. Επίσης, θα ασχοληθεί με την επαναφορά 13 τοπικών εξαφανισμένων ειδών, συμπεριλαμβανομένου του κοτσιφιού Φλοριάνα -το οποίο περιέγραψε ο Δαρβίνος.

Τα χρήματα θα διατεθούν επίσης για ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής σε αιχμαλωσία και άλλες δραστηριότητες για τα ροζ ιγκουάνα και για την ενίσχυση μέτρων, προκειμένου να προστατευθούν οι θαλάσσιοι πόροι των Γκαλάπαγκος από τον ανθρώπινο αντίκτυπο του οικοτουρισμού.

«Οταν ταξίδεψα στα Νησιά Γκαλάπαγκος, συνάντησα την Πάολα Καστάνιο και άλλους περιβαλλοντικούς ήρωες του Εκουαδόρ, οι οποίοι εργάζονταν καθημερινά για να σώσουν ένα από τα πιο αναντικατάστατα μέρη στον πλανήτη. Σε όλο τον κόσμο, η άγρια ​​φύση μειώνεται. Υποβαθμίσαμε τα τρία τέταρτα των άγριων βιοτόπων και ωθήσαμε περισσότερα από ένα εκατομμύριο είδη στο χείλος της εξαφάνισης. Περισσότερες από τις μισές άγριες περιοχές της Γης θα μπορούσαν να εξαφανιστούν τις επόμενες δεκαετίες αν δεν ενεργήσουμε αποφασιστικά. Οι περιβαλλοντικοί ήρωες που χρειάζεται ο πλανήτης είναι ήδη εδώ. Τώρα όλοι πρέπει να ανταποκριθούμε στην πρόκληση και να συμμετάσχουμε», έγραψε ο διάσημος ηθοποιός στα social media.

Η Καστάνιο θα αναλάβει τους λογαριασμούς σε Instagram και Twitter του Ντι Κάπριο για να προωθήσει το έργο. «Ο χρόνος τελειώνει για πολλά είδη, ειδικά σε νησιά όπου οι μικροί πληθυσμοί τους είναι ευάλωτοι και απειλούνται. Χρειαζόμαστε καταλυτικές επενδύσεις όπως αυτές που ανακοινώθηκαν σήμερα για να επαναλάβουμε τις επιτυχίες μας στα Γκαλάπαγκος και σε άλλες περιοχές».

