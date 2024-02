24 σωματοφύλακες δάγκωσε ο σκύλος του Μπάιντεν σε οκτώ μήνες

Στα δύο χρόνια που ο Κομάντερ έζησε στον Λευκό Οίκο, πρόλαβε να δαγκώσει ανθρώπους δεκάδες φορές, 24 από αυτές πράκτορες των Μυστικών Υπηρεσιών, επιφορτισμένους με την ασφάλεια των αφεντικών του, του ζεύγους Μπάιντεν.

Το εντυπωσιακό νούμερο έφεραν στο φως αμερικανικά ΜΜΕ καθώς ζήτησαν τη δημοσιοποίηση των σχετικών εγγράφων της Secret Service. Η υπηρεσία τούς τα έδωσε, με σβησμένα τα ονόματα των θυμάτων και άλλες πληροφορίες που ενδεχομένως να πρόδιδαν τις μεθόδους προστασίας του αμερικανού προέδρου και της οικογένειάς του.

