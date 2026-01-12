Το μεγάλο πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ

Η αναγγελία της δημιουργίας κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού κινητοποίησε δυνάμεις από την πρώτη στιγμή. Κυρίως δε, τις δυνάμεις ή μάλλον τα πρόσωπα, που αναζητούν με αγωνία το πολιτικό τους μέλλον.

Διάφοροι και διάφορες εκδήλωσαν προθυμία να συνταχθούν με την επίδοξη πολιτική αρχηγό, η οποία φαίνεται ότι θα μπει σε μία διαδικασία εξεύρεσης και διαλογής πολιτικών στελεχών, που θα πρέπει θεωρητικά να πληρούν τα κριτήρια του «άφθαρτου», του «καθαρού» και, δευτερευόντως μάλλον, του επαρκούς και του αξιόπιστου. Δύσκολα πράγματα.

Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, αυτά είναι προβλήματα που αντιμετωπίζει η ηγεσία κάποιου πολιτικού φορέα, ειδικά αν διακηρύττει φιλόδοξα και ριζοσπαστικά σχέδια, ανατροπές, επαναστάσεις, κλπ.

Υπάρχουν όμως και τα προβλήματα που δημιουργούνται για τους άλλους πολιτικούς χώρους, όμορους ή μη.

Ζητούμενο των προσεχών δημοσκοπήσεων και, πολύ περισσότερο, εκείνων που θα διενεργηθούν αφότου υπάρξει το νέο κόμμα, θα είναι ποιοι πολιτικοί χώροι επηρεάζονται άμεσα, ποιοι εξ αντανακλάσεως και ποιοι καθόλου. Οι απαντήσεις δεν είναι αυτονόητες, σχεδόν για κανέναν.

Ομως, κάποιες ενδείξεις υπάρχουν ήδη.

Πολιτικοί αναλυτές σημειώνουν ότι λογικό και αναμενόμενο είναι η κυβέρνηση να μην πλήττεται ιδιαίτερα από την παρουσία ενός «κόμματος Καρυστιανού». Ορισμένοι δεν αποκλείουν μάλιστα και το ενδεχόμενο να ωφελείται, λόγω μίας αναμενόμενης συσπείρωσης δυνάμεων.

Αντιθέτως, πιθανολογείται ότι οι πάσης φύσεως (δήθεν) αντισυστημικές δυνάμεις (Πλεύση Ελευθερίας, Ελληνική Λύση, Νίκη, κ.ά), έχουν πολλούς λόγους να ανησυχούν, αφού το κόμμα Καρυστιανού αναμένεται να «ψαρέψει» στην ίδια δεξαμενή ψηφοφόρων.

Ακόμη και ο Αλέξης Τσίπρας εκτιμάται ότι θα πρέπει να επανεξετάσει τον σχεδιασμό του.

Το μεγάλο ερώτημα και η μεγάλη πρόκληση όμως φαίνεται πως αφορούν το ΠΑΣΟΚ. Θα εξακολουθήσει να μένει ανεπηρέαστο από το ευρύτερο πολιτικό-κοινωνικό περιβάλλον, με τη δημοσκοπική βελόνα ακίνητη; Αυτό από μόνο του είναι στοιχείο προβληματικό και έχει διαπιστωθεί.

Μένει να φανεί αν σε ένα νέο πολιτικό τοπίο τα πράγματα θα γίνουν ακόμη χειρότερα ή αν θα συμβεί κάτι άλλο.

Οι απειλές είναι πολλές και δεν μπορούν να αγνοηθούν. Πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι αφού το ΠΑΣΟΚ δεν έχει κατορθώσει έως τώρα να προσελκύσει ψηφοφόρους από τη ΝΔ, δύσκολα θα το επιτύχει στο διάστημα που απομένει έως τις εκλογές. Εκτός αν συμβεί κάτι απρόβλεπτο.

Το ένα ζήτημα, συνεπώς, είναι αν θα συγκρατήσει δυνάμεις εφόσον και αφότου προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος ο Αλέξης Τσίπρας.

Το άλλο ζήτημα είναι αν το ΠΑΣΟΚ θα αντιμετωπίσει μία άλλης τάξεως απειλή, εξ αντανακλάσεως.

Αν η παρουσία του κόμματος Καρυστιανού υποτεθεί ότι θα συσπειρώσει δυνάμεις του μηδενισμού και της εξαλλότητας, θα κατορθώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης να προσελκύσει ένα τμήμα του μετώπου της λογικής και της σταθερότητας, την οποία μάλλον όψιμα επικαλείται; Ή αυτό θα στραφεί μαζικά προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με αποτέλεσμα να είναι το σημερινό κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο μεγάλος ζημιωμένος από την πολιτική δραστηριοποίηση της Μαρίας Καρυστιανού;

Οι πρώτες απαντήσεις αναμένονται σχετικά σύντομα.

