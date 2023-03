Ο Πορτοσάλτε στο Παρίσι και η σύλληψη του Τραμπ

Ο Ελιοτ Χίγκινς διάβασε πριν από μία εβδομάδα για την επικείμενη σύλληψη του Ντόναλντ Τραμπ και αποφάσισε να την κάνει εικόνα.

Απευθύνθηκε σε ένα πρόγραμμα δημιουργίας Τέχνης της Τεχνητής Νοημοσύνης, δίνοντάς του απλές οδηγίες: «Ο Ντόναλντ Τραμπ πέφτει την ώρα που τον συλλαμβάνουν». Μόλις οι φωτογραφίες δημιουργήθηκαν, τις ανέβασε στο Twitter. «Φτιάχνοντας φωτογραφίες από τη σύλληψη του Τραμπ, περιμένοντας τη σύλληψη του Τραμπ» έγραψε. «Επαιζα. Δεν περίμενα ότι θα το κάνουν retweet πάνω από πέντε άνθρωποι» είπε ο ίδιος σε συνέντευξή του.

Making pictures of Trump getting arrested while waiting for Trump's arrest. pic.twitter.com/4D2QQfUpLZ

— Eliot Higgins (@EliotHiggins) March 20, 2023