Ο Παυλόπουλος και η ποιότητα της δημοκρατίας

Νέος γύρος. Για δεύτερη φορά, αυτή τη φορά με άρθρο, ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος ζήτησε εμμέσως πλην σαφώς την παραίτηση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού. Είχε προηγηθεί αντίστοιχη αναφορά του κ. Παυλόπουλου στις 16 Αυγούστου σε ομιλία του στο Κομμένο Αρτας, κατά την Τελετή Μνήμης των 317 Μαρτύρων Ηρώων του Κομμένου, θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας.

Μετά από μια εκτενή νομική ανάλυση, ο κ. Παυλόπουλος, στον επίλογο του άρθρου του στο constitutionalism.gr αναφέρει:

«Συμπερασματικώς – αλλά και εν κατακλείδι – είναι χρήσιμο, ενόψει και της τρέχουσας πολιτικής συγκυρίας στον Τόπο μας, να καταστεί σαφές και το εξής: Πέραν των μηχανισμών, τους οποίους οργανώνει το Σύνταγμα και η εκτελεστική του νομοθεσία ως προς το καθεστώς ενεργοποίησης της πολιτικής ευθύνης των μελών της Κυβέρνησης, ο αντικειμενικός χαρακτήρας της ευθύνης αυτής καταδεικνύει και ότι η επίδειξη της απαιτούμενης πολιτικής ευαισθησίας, αναφορικά με την κατά περίπτωση ανάληψή της, καθορίζει και την στάθμη της ποιότητας της λειτουργίας του Πολιτεύματός μας ως Προεδρευόμενης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας. Επομένως και την στάθμη της ποιότητας της Αντιπροσωπευτικής μας Δημοκρατίας. Και η στάθμη αυτή φθάνει στο προσδοκώμενο και αναγκαίο επίπεδο όταν οι μηχανισμοί ενεργοποίησης της πολιτικής ευθύνης των μελών της Κυβέρνησης αντιμετωπίζονται, στην πράξη, ως μέσα διευκόλυνσης της αποκάλυψής της και του μετέπειτα καταλογισμού της. Όχι δε ως “οχυρά” απομείωσης των επιπτώσεών της, και μάλιστα με την προσφυγή στα “προνόμια” της, καταλλήλως για τις περιστάσεις προετοιμασμένης και οργανωμένης, κυβερνητικής πλειοψηφίας».

Επειδή αν δεν είναι κανείς νομικός ή συνταγματολόγος δεν μπορεί να παρακολουθήσει τις νομικές και συνταγματικές αναφορές που προηγούνται του επιλόγου, μπορεί να κρίνει μόνο αυτό που καταλαβαίνει στον επίλογο. Και όντως ο κ. Παυλόπουλος λέει εμμέσως πλην σαφώς ότι ο Πρωθυπουργός πρέπει να παραιτηθεί λόγω της παρακολούθησης του τηλεφώνου του Νίκου Ανδρουλάκη. Λέει επίσης εμμέσως ότι το γεγονός πως ο κ. Μητσοτάκης δεν παραιτήθηκε δείχνει χαμηλό επίπεδό πολιτικής ευαισθησίας το οποίο επηρεάζει τη «στάθμη της ποιότητας της λειτουργίας του Πολιτεύματος». Οι «βολές» του τέως ΠτΔ, αν και γενικά διατυπωμένες, είναι σαφείς.

Ωστόσο η αναφορά του κ. Παυλόπουλου στην ποιότητα της λειτουργίας του Πολιτεύματος παραπέμπει τον μέσο πολίτη σε μια άλλη παράγραφο, περίπου ίδιας έκτασης με τον επίλογο του άρθρου του. Σε αυτή:

«Πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συμφωνίας, το οποίο κατέθεσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο Eurogroup της 25.06.2015 και αποτελείται από δύο μέρη, τα οποία συγκροτούν την ενιαία πρότασή τους; Το πρώτο έγγραφο τιτλοφορείται “Reforms for the completion of the Current Program and Beyond” («Μεταρρυθμίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος και πέραν αυτού») και το δεύτερο “Preliminary Debt sustainability analysis” («Προκαταρκτική ανάλυση βιωσιμότητας χρέους»). Οσοι από τους πολίτες της χώρας απορρίπτουν την πρόταση των τριών θεσμών ψηφίζουν: ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ/ΟΧΙ. Οσοι από τους πολίτες της χώρας συμφωνούν με την πρόταση των τριών θεσμών ψηφίζουν: ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ/ΝΑΙ».

Για αυτό το ερώτημα, που σχεδόν κανένας δεν καταλάβαινε τι έλεγε, ο κ. Παυλόπουλος δεν είπε τίποτα. Και αναγκαστικά, επειδή κανείς δεν είχε προηγούμενα με το «Preliminary Debt sustainability analysis», οι πολίτες ψήφισαν το καλοκαίρι του 2015 σε μια κορυφαία δημοκρατική διαδικασία με βάση αυτά που τους έλεγαν τα κόμματα και τα πολιτικά πρόσωπα. Μόνο με αυτά, όχι και με αυτά. Γιατί όταν δεν καταλαβαίνεις τι λέει το ψηφοδέλτιο που κρατάς στα χέρια σου πρέπει αναγκαστικά να εμπιστευτείς τους άλλους. Πέφτει ή ανεβαίνει σε αυτή την περίπτωση η «στάθμη της ποιότητας της λειτουργίας του Πολιτεύματος»;

Αυτή είναι το μεγαλύτερο κενό στην συνταγματική και θεσμικού χαρακτήρα επιχειρηματολογία του κ. Παυλόπουλου. Δεν είναι το πολιτικό σκέλος που υπενθυμίζεται από την άλλη πλευρά και που μπορεί να σε υποψιάζει (ανάλογα αν στηρίζεις ΝΔ ή ΣΥΡΙΖΑ) ότι ο τέως Πρόεδρος ενδέχεται να κινείται και με βάση πολιτική πικρία διότι, όντως, ο κ. Μητσοτάκης δεν πρότεινε την ανανέωση της θητείας του και ούτε τον ψήφισε στην αρχή για να γίνει Πρόεδρος το 2015. Το πρόβλημα είναι ότι μετά το δημοψήφισμα του 2015 οι πολίτες δύσκολα θα εμπιστευτούν ξανά την κρίση του κ. Παυλόπουλου για τα μεγάλα θεσμικά ζητήματα. Γιατί έχουν ιδία πείρα. Τσακώθηκαν μεταξύ τους παιδικοί φίλοι και συγγενείς γιατί κάποιοι διάλεξαν το προαναφερθέν απίστευτης γελοιότητας κείμενο και ο Πρόεδρος Παυλόπουλος το δέχτηκε.

