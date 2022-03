Στον πόλεμο νικάει πάντα η «Γκερνίκα»

Στο βιβλίο του «Hearts and mines: the U.S. empire’s culture industry» ο Τάνερ Μέρλις, καθηγητής στο Tech University του Οντάριο περιγράφει πως η αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών Πολέμου (Office of War Information) που ιδρύθηκε κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου, αποφάσισε να δημιουργήσει ένα τμήμα που συνεργαζόταν αποκλειστικά με το Χόλιγουντ. Από το 1942 έως το 1945 τα στελέχη του εξέτασαν περισσότερα από 1.600 σενάρια, τροποποιώντας ή διαγράφοντας σκηνές εν δυνάμει επικριτικές για τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον Μέρλις, ήταν ο Ελμερ Ντέιβις, επικεφαλής του Γραφείου Πληροφοριών Πολέμου, ο οποίος δήλωσε ότι ο πιο εύκολος τρόπος άσκησης προπαγάνδας είναι μέσω μιας ψυχαγωγικής ταινίας, γιατί δύσκολα το κοινό αντιλαμβάνεται την απόπειρα επηρεασμού της συνείδησης της κοινής γνώμης. Το ότι οι ταινίες αποτελούν ένα εξαιρετικό προπαγανδιστικό μέσο υποστηρίζει και ο καναδός ειδικός, γιατί η θέαση μιας κινηματογραφικής ταινίας αποτελεί μια συλλογική εμπειρία που δύναται να κινητοποιεί τις μάζες.