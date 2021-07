Αυτό που θέλουν οι γυναίκες 

Τι σημαίνει «ακατάλληλη αθλητική ένδυση»; Για την Ευρωπαϊκή Ενωση του Μπιτς Χάντμπολ σημαίνει ότι οι αθλήτριες πρέπει να φοράνε στον αγώνα μόνο μπραζίλιαν μπικίνι· αποκλείεται οτιδήποτε άλλο. Οταν, λοιπόν, η ομάδα της Νορβηγίας αποφάσισε να φορέσει σορτσάκι, σε αγώνα κατά της Ισπανίας, στη Βάρνα της Βουλγαρίας, τους επιβλήθηκε πρόστιμο από την επιτροπή, επειδή θεωρήθηκε ακατάλληλο.

Την ίδια στιγμή, βέβαια, ο επικεφαλής της Ομοσπονδίας της Νορβηγίας ανακοίνωσε ότι «το σημαντικότερο είναι οι αθλήτριες να έχουν εξοπλισμό με τον οποίο θα νιώθουν άνετα». Μα, γι’ αυτό το λόγο δεν φόρεσαν μπραζίλιαν μπικίνι, αγαπητέ μου. Τα θεωρούν «άβολα και αποκαλυπτικά», όπως είπαν. Για κάποιες γυναίκες, είναι. Για κάποιες άλλες, πάλι, όχι. Μπορούν ν’ αγωνίζονται και με τάνγκα. Δεν είναι εκεί το θέμα. Και σίγουρα, δεν πρόκειται για υστερίες συντηρητισμού.

Εχουν γίνει αγώνες για το μπικίνι. Για να μπορούμε να το φοράμε ελεύθερα, μιας και κάποτε το θεωρούσαν αμαρτωλό. Σε κάποια μέρη του κόσμου, ακόμα είναι. Στο Κατάρ, μόλις τον περασμένο Φεβρουάριο, η οργανωτική επιτροπή ενός τουρνουά μπιτς βόλεϊ, επέτρεψε στις αθλήτριες να το φορέσουν. Δεν είναι μια κατάκτηση κι αυτό; Οπωσδήποτε, είναι.

Δεν είναι, όμως, αυτό που πραγματικά χρειάζονται οι γυναίκες. Δεν θέλουμε να αγωνιζόμαστε για το αν μπορούμε να ντυθούμε έτσι ή αλλιώς, περισσότερο ή λιγότερο αποκαλυπτικά. Αυτό που θέλουμε είναι η ελευθερία της επιλογής. Κι εκείνη είναι που λείπει, όπως φαίνεται, από τους κανονισμούς που διέπουν και τα αθλήματα, οι οποίοι καθορίζουν το τι θα φοράς όταν αγωνίζεσαι.

Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μια αθλήτρια μπιτς χάντμπολ πρέπει να φοράει μόνο μπικίνι και να μην μπορεί να φορέσει, ας πούμε, μαγιό σορτς. Να ‘ναι καλά η μόδα, έχει βγάλει ένα σωρό τύπους μαγιό, για όλα τα γούστα. Γιατί το θέμα, όπως είπε και ο κύριος που επέβαλε το πρόστιμο στην ομάδα μπιτς χάντμπολ της Νορβηγίας, είναι η άνεση. Το να αισθάνεσαι άνετα με αυτό που φοράς, είναι μεγάλη υπόθεση.

Αν λοιπόν οι επιτροπές θέλουν να δώσουν στις γυναίκες αυτό που πραγματικά θέλουν, ας τους δώσουν την ελευθερία της επιλογής που θα τους προσφέρει άνεση όταν αγωνίζονται. Το δίλημμα σορτσάκι ή μπικίνι συζητείται εδώ και χρόνια, άλλωστε, στους κύκλους των αθλημάτων παραλίας. Και δεν είναι παράλογο που οι αθλήτριες αντιδρούν. Σκεφτείτε πόσο άβολα νιώθουν όταν έχουν περίοδο. Ή, πώς νιώθουν κάποιες που με τις κινήσεις, κατά τον αγώνα, μετακινείται το ύφασμα και μπαίνει στον ποπό τους.

Και, τέλος πάντων, οι άνδρες αθλητές αντίστοιχων αθλημάτων φορούν και μακριά κολάν. Αυτές γιατί να μην μπορούν να φορέσουν και ένα σορτσάκι;

ΥΓ. «Είμαι πολύ υπερήφανη για τις νορβηγίδες παίκτριες μπιτς χάντμπολ που διαμαρτυρήθηκαν για τους σεξιστικούς κανονισμούς για τη στολή τους», έγραψε στο Twitter η τραγουδίστρια Pink, η οποία προσφέρθηκε να πληρώσει και το πρόστιμο.

I’m VERY proud of the Norwegian female beach handball team FOR PROTESTING THE VERY SEXIST RULES ABOUT THEIR “uniform”. The European handball federation SHOULD BE FINED FOR SEXISM. Good on ya, ladies. I’ll be happy to pay your fines for you. Keep it up.

— P!nk (@Pink) July 25, 2021