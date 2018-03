Τα μισά αυτοκίνητα που πουλήθηκαν το 2017 στο Οσλο ήταν ηλεκτρικά

Το Οσλο διαθέτει τα περισσότερα ηλεκτρικά οχήματα ανά κάτοικο από οποιαδήποτε άλλη πόλη στον κόσμο. Επειτα από 10 χρόνια εφαρμογής διαφόρων μέτρων και πολιτικών, το 50% όλων των νέων αυτοκινήτων που πωλήθηκαν στην πόλη το περασμένο έτος ήταν ηλεκτρικά. Συγκεκριμένα, το 30% ήταν αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρίες και το 20% υβριδικά οχήματα.

Οι κυβερνητικές και τοπικές αρχές αρχικά κατέστησαν φθηνότερα τα ηλεκτρικά οχήματα και έδωσαν στους κατοίκους οικονομικά κίνητρα, αφαιρώντας τον φόρο αγοράς, που είναι τουλάχιστον 10.000 ευρώ, και τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), ο οποίος είναι κατά μέσο όρο άλλα 2.500 ευρώ. Επιπροσθέτως, προσέφεραν στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δωρεάν χώρο στάθμευσης, δωρεάν είσοδο σε διόδια και σήραγγες, δωρεάν δρομολόγια πλοίων, και δωρεάν φόρτιση.

Αυτό οδήγησε σε έναν μετασχηματισμό του τομέα των μεταφορών και σε σημαντικά μειωμένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και άλλων ρύπων. Μέχρι το 2020, το Οσλο έχει στόχο τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 36%, σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Μέχρι το 2030, ο στόχος είναι η επίτευξη μηδενικών εκπομπών.

Περισσότεροι από 200.000 κάτοικοι του Οσλο ζουν σε περιοχές με επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης που μπορεί να βλάψουν την υγεία. Αυτό δεν είναι μόνο πρόβλημα δημόσιας υγείας αλλά και οικονομικό, καθώς μπορεί να επηρεάσει την οικονομική παραγωγικότητα. Δεδομένου ότι οι μεταφορές ευθύνονται για περισσότερα από τα δύο τρίτα των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου του Οσλο, ένας εύκολος τρόπος για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας και οικονομίας ήταν να καταστούν τα οχήματα καθαρότερα και λιγότερο ρυπογόνα.

Σύμφωνα με άρθρο της Λαν Μαρί Νγκουγιέν Μπεγκ, αντιδημάρχου Περιβάλλοντος και Μεταφορών του Οσλο, ήταν δύσκολο να συμβαδίσει η πόλη με την εκθετική ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων, ειδικά όσον αφορά την υποδομή φόρτισης. Στις πρώτες μέρες της ηλεκτρικής επανάστασης του Οσλο, υπήρχε ένα σημείο φόρτισης για κάθε τέσσερα οχήματα, ενώ τώρα υπάρχει ένα για κάθε δέκα.

Για να διορθωθεί αυτό, η πόλη κατασκευάζει 400 νέους ημι-γρήγορους φορτιστές, 200 κανονικούς και έξι γρήγορους φορτιστές. Επιπλέον, θα επιχορηγήσει έως και 8.000 σημεία φόρτισης σε πολυκατοικίες.

