H VW εξοπλίζει δεκαέξι εργοστάσια για ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Μπαταρίες αξίας 20 δισ. ευρώ εξασφάλισε η Volkswagen AG με σκοπό να υποστηρίξει την επιθετική πολιτική που εφαρμόζει για την επέκτασή της στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα τα επόμενα χρόνια, εντείνοντας κατά αυτόν τον τρόπο την πίεση στην Tesla, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία παγκοσμίως ανακοίνωσε ότι θα εξοπλίσει 16 εργοστάσια για την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων μέχρι το τέλος του 2022, σε σύγκριση με μόλις τρία σήμερα.

