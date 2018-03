Ευρωπαϊκό Αυτοκίνητο του 2018 το Volvo XC40

Τον τίτλο του Ευρωπαϊκού Aυτοκινήτου της Xρονιάς 2018, κέρδισε το νέο XC40, το compact SUV της Volvo. Η ανακοίνωση από το δημοσιογραφικό θεσμό COTY έγινε, τη Δευτέρα, λίγο πριν από την έναρξη της 88ης Έκθεσης Αυτοκινήτου της Γενεύης (8-18 Μαρτίου), στην Ελβετία.

Σημειώνεται πως το σουηδικό SUV κατέκτησε τον ευρωπαϊκό τίτλο συγκεντρώνοντας 325 βαθμούς στη ψηφοφορία. Πίσω του, στη δεύτερη θέση βρέθηκε το SEAT Ibiza με 242 βαθμούς, στην τρίτη θέση η BMW Σειράς 5 με 226 βαθμούς, στην τέταρτη θέση το Kia Stinger με 204 βαθμούς, στην πέμπτη το Citroen C3 Aircross με 171 βαθμούς, στην έκτη το Audi A8 με 169 βαθμούς και στην έβδομη θέση το Alfa Romeo Stelvio με 163 βαθμούς.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που η Volvo Cars διακρίνεται στη συγκεκριμένη διοργάνωση.

«H κατάκτηση του βραβείου από το νέο μας XC40 συμπίπτει με μια τέλεια χρονική συγκυρία», δήλωσε ο Χόκαν Σάμιουελσον, πρόεδρος και CEO της Volvo Cars. «Σήμερα, για πρώτη φορά η Volvo διαθέτει τρία παγκόσμια SUV στην γκάμα της. Το XC40 θα δώσει ισχυρή επιπλέον ώθηση στην ανάπτυξή μας, βάζοντάς μας σε μία νέα, ταχύτατα αναπτυσσόμενη κατηγορία, αυτή των compact SUV».

We're so proud to announce the new #Volvo #XC40 has been named the 2018 European #caroftheyear pic.twitter.com/afhFUtt0C9

Με την πρωτιά του XC40, ολόκληρη η γκάμα των παγκόσμιων SUV της Volvo έχει πλέον κερδίσει βραβείο Αυτοκινήτου της Χρονιάς είτε στην Ευρώπη είτε στη Βόρειο Αμερική – το XC90 και το XC60 κέρδισαν τον τίτλο του North American Truck/Utility of the Year τα προηγούμενα δύο χρόνια.

Σύμφωνα με την εταιρία, το XC40 θέτει νέα πρότυπα στην κατηγορία του από πλευράς σχεδιασμού, συνδεσιμότητας και τεχνολογιών ασφάλειας. Βασίζεται στη νέα πλατφόρμα CMA (Compact Modular Architecture), στην οποία θα «πατήσουν» και όλες οι επερχόμενες εκδόσεις της σειράς 40, συμπεριλαμβανομένων των πλήρως ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

How did our editor-in-chief vote in the Car of the Year? The #Volvo XC40 won Europe's top car gong, but here's what we thoughthttps://t.co/9EyOMxQUJw pic.twitter.com/y6Z5FvWi37

— CAR magazine (@CARmagazine) March 5, 2018