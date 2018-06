Αποχωρεί από το Ιράν η γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία PSA λόγω αμερικανικών κυρώσεων

Η γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία PSA ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ετοιμάζεται να διακόψει τις δραστηριότητές της στο Ιράν, αποχωρώντας από τις κοινοπραξίες που συμμετέχει, για να αποφύγει τις αμερικανικές κυρώσεις που επέβαλε εκ νέου η Ουάσινγκτον μετά την αποχώρησή της από τη διεθνή συμφωνία του 2015.

Η PSA, που οι μάρκες που κατασκευάζει -Peugeot και Citroen- είχαν σχηματίσει κοινοπραξίες στο Ιράν, ανακοίνωσε ότι «ξεκίνησε τη διαδικασία διακοπής των δραστηριοτήτων της ώστε να συμμορφωθεί με το αμερικανικό δίκαιο έως τις 6 Αυγούστου 2018».

