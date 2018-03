ΕΣΩ 2018: μια επιτυχημένη ημερίδα για το Interior Design

Η ημερίδα ΕΣΩ συγκεντρώνει κάθε χρόνο τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής δημιουργικής σκηνής, και έχει καθιερωθεί ως ο κορυφαίος θεσμός προβολής στην Ελλάδα για τις τέχνες του σχεδιασμού. Παρουσιάστρια της ημερίδας ήταν η Μάγδα Σγουρίδη (αρχιτέκτονας).

Θεματικές όπως internet sensation, αρχιτεκτονική και πόλη, σχεδιασμός κατοικιών και ξενοδοχείων, βιομηχανικός σχεδιασμός, αλλά και έργα μικρής και μεγάλης κλίμακας είναι κάποια από τα θέματα που απασχόλησαν τις ομιλίες του συνεδρίου.

Το κοινό υποδέχτηκε η εταιρεία Karoulias, η οποία προσέφερε στους θεατές welcome drink BiancoNero, ενώ Τεχνολογικός Χορηγός της βραδιάς ήταν η εταιρεία LG.

Η ημερίδα ξεκίνησε με την ομιλία του Νίκου Βατόπουλου με τίτλο “Σκέψεις για το παρόν και το μέλλον της Αθήνας: Η Αθήνα σήμερα είναι μία πόλη σε μετάβαση”. Ο δημοσιογράφος και υπεύθυνος του πολιτιστικού της εφημερίδας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ και εμπνευστής του κινήματος “Κάθε Σάββατο στην Αθήνα” παρουσίασε την επικοινωνιακή δύναμη των αρχιτεκτονικών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών της πόλης και τις δυνατότητες της Αθήνας που συστηματικά αγνοεί τα πλεονεκτήματά της

Αμέσως μετά, ο Λαέρτης-Αντώνιος Βασιλείου, ιδρυτής των γραφείων OPA Open Platform for Architecture (2014) & LAAV Architects (2016) μέσω της ομιλίας του με τίτλο Internet Sensation: From Zero to Hero μας περιέγραψε τη διαδρομή του στον ψηφιακό και πραγματικό χώρο. Ανέλυσε τον πεντάλογο της διατήρησης ενός «Internet Sensation», ενώ διηγήθηκε συνοπτικά μικρές και μεγάλες στιγμές της διαδρομής που ξεκίνησε το 2015 με το διεθνές φαινόμενο Casa Brutale και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Ο Παύλος Χατζηαγγελίδης, η Ελευθερία Φατσέα και η Θεοδώρα Παπαδοπούλου παρουσίασαν τα εργαλεία σύνθεσης και απόδοσης των προτάσεων του γραφείου 314 architecture μέσω της παρουσίασης επιλεγμένων έργων και της ανάλυσης της μεθοδολογίας και της προσέγγισης της γεωμετρίας, της υλικότητας και της αλληλεπίδρασης με το φως.

Στη συνέχεια, ο Νίκος Κτενάς του γραφείου Nikos Ktenàs architecture πραγματοποίησε μια αναδρομή στο έργο του, αλλά και τις ιδέες και έννοιες που το διέπουν. Παρουσίασε σημαντικές στιγμές στην αρχιτεκτονική, αλλά και ακαδημαϊκή του πορεία και έκλεισε την ομιλία του με το πρόσφατα βραβευμένο έργο του με το Βραβείο Αρχιτεκτονικής 2013 – 2017 από το “ΕΙΑ” – Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής, “Inside Out”, αναλύοντας τις βασικές αρχές του.

Επειτα από ένα ολιγόλεπτο διάλειμμα, κατά τη διάρκεια του οποίου οι καλεσμένοι είχαν τη δυνατότητα, με τη συνοδεία εκλεκτού καφέ taf, να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι χορηγοί της ημερίδας, αλλά και να απολαύσουν τις δημιουργίες του Στέλιου Παρλιάρου στο Miele lounge στον 2ο όροφο της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών, ανέβηκαν στη σκηνή οι ομιλητές του πάνελ “Η νέα όψη της πόλης: ευκαιρίες και προκλήσεις”, που επιμελήθηκε η SGT S.A. PRODEXPO.

Οι Χάρης Σιγανός (Executive Director, Zeus International -Wyndham Hotels), η Nαταλία Στράφτη (Chief Operating Officer Grivalia Properties), η Νένη Σπάρτση (schema 4 architects) και η Όλγα Ίτσιου (Technical Director DIMAND) μας παρουσίασαν τη δυναμική που αναπτύσσεται στην Αθήνα, καθώς και τρόπους με τους οποίους μπορεί να κεφαλαιοποιηθεί το ενδιαφέρον για τη δημιουργία μιας ζωντανής και βιώσιμης Ευρωπαϊκής πρωτεύουσας.

Τις ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις των ομιλητών ακολούθησε μία συζήτηση με συντονιστή τον Nίκο Ρουσάνογλου, δημοσιογράφο στην «Καθημερινή».

Λίγο πριν από το τέλος, στη σκηνή βρέθηκαν οι Luke Pearson και Tom Lloyd, ιδρυτές και διευθυντές του λονδρέζικου design studio PearsonLloyd, οι οποίοι βρέθηκαν στην Αθήνα χάρη στην πρόσκληση από την εταιρεία Inmind, Platinum Sponsor της εκδήλωσης.

Τα τελευταία είκοσι χρόνια οι PearsonLloyd έχουν σχεδιάσει προϊόντα, συστήματα και περιβάλλοντα για τους τομείς της κατοικίας, του χώρου εργασίας, των μεταφορών, αλλά και της υγείας. Η στενή σχέση τους με τους πελάτες κατά την ανάπτυξη ενός concept, τους έχει δώσει μοναδική εμπειρία στην κατανόηση των αναγκών των χρηστών και των απαιτήσεων των επιχειρήσεων.

Στην ομιλία τους στο ΕΣΩ με τίτλο “Modelling the Near Future: Collision and Mutation” αναφέρθηκαν στον ρόλο του design σε μία εποχή μεγάλων αλλαγών, και πώς μπορεί να δώσει κατάλληλες λύσεις για το προσεχές μέλλον.

Οι καλεσμένοι της εκδήλωσης είχαν, επίσης, την ευκαιρία να πάρουν μια γεύση από την επερχόμενη συνεργασία του Archisearch και της εταιρείας DEMAND SA που θα φέρουν στην Ελλάδα, τον Απρίλιο για πρώτη φορά, το Architecture and Design Film Festival, το οποίο διοργανώνεται ήδη με επιτυχία εδώ και οκτώ χρόνια στη Νέα Υόρκη και αναπτύσσεται αυτήν τη στιγμή σε αρκετές πολιτείες της Αμερικής, αλλά και στο εξωτερικό. Στην ημερίδα προβλήθηκαν δύο ταινίες μικρού μήκους: Ice Cube Celebrates The Eames, όπου ο ράπερ Ice Cube εξηγεί την αγάπη του για την αρχιτεκτονική και πώς το έργο των αναγνωρισμένων αχιτεκτόνων Charles και Ray Eames τον εμπνέουν. Επίσης, προβλήθηκε το Machine for Life, με “πινελιές” της δεκαετίας του ’60 και των σχεδίων και ιδεών της “μηχανής” του Le Corbusier.

Την ημερίδα συνόδευσαν μουσικά στην έναρξη, αλλά και κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι Σάσσα Παπαλάμπρου (φωνή/πλήκτρα/ακορντεόν), Μάνος Λούτας (κοντραμπάσο) και Νέστορας Βασιλάκης (σαξόφωνο).

Επιπλέον, η ομάδα Urbi et Orbi προσέφερε σε όλους τους θεατές του συνεδρίου ΕΣΩ 2018 από ένα υπέροχο δώρο σχεδιασμένο από την ομάδα 2vlo Design Team.

Τα σκηνικά της ημερίδας καθώς και την οπτική επικοινωνία επιμελήθηκε, όπως κάθε χρόνο, ο art and creative director Σταύρος Παπαγιάννης και το γραφείο Stage design office.

Η ψηφιακή εφαρμογή Conferience για tablets και smartphones που χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα από το κοινό για τις ερωτήσεις προς τους ομιλητές επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον όσων συμμετείχαν στην ημερίδα. Το archisearch.gr θα δημοσιεύσει στο προσεχές διάστημα τις απαντήσεις των ομιλητών στις ερωτήσεις του κοινού και όλες τις παρουσιάσεις στο vimeo.

Η ημερίδα ΕΣΩ διοργανώνεται από τα περιοδικά ARCHISEARCH.gr και +DESIGN.