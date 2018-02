Ιδέες για Βαλεντίνους: όλα ροζ, όλα σοκολατένια

Σοκολατάκι σε σχήμα καρδιάς, και το μήνυμα του Βαλεντίνου ελήφθη | Flickr / Liz West

Love is in the air ή, τουλάχιστον, στα mail μας. Εξηγούμαι: όσο πλησιάζει η 14η Φεβρουαρίου γεμίζουν με προτάσεις για γεύματα υπό το φως των κεριών, προσφορές από ξενοδοχεία και υποσχέσεις για ερωτικές αποδράσεις.

Μα και εντός των τειχών, ένα πέρασμα από τα κεντρικά κάθε γειτονιάς και ολούθε ακούγονται σχεδόν σε λούπα χαριτωμένα (ενίοτε και εκνευριστικά) τραγουδάκια περί έρωτος, οι βιτρίνες, από σοκολατάκια ως λούτρινα, βάφονται κόκκινες ή παίρνουν σχήμα καρδιάς.

Ετούτη την αμφιλεγόμενη αλλά συζητημένη όσο λίγες γιορτή του Βαλεντίνου, δεν συμπαθώ ούτε τους παραδομένους σε ό,τι γλυκανάλατο κυκλοφορεί μα ούτε και τους γκρινιάρηδες.

Λίγο γέλιο παραπάνω χρειάζεται, διάθεση χαλαρή και επειδή οι πρωταγωνιστές της ημέρας είναι τα λουλούδια και οι σοκολάτες, ιδού όλα τα τριανταφυλλένια και σοκολατένια των bostanistas.

Ε, κι αν αρνείστε πεισματικά να μπείτε σε ροζ κλίμα, κρατήστε ιδέες για τον υπόλοιπο καιρό, οι αγαπώντες άλλωστε γιορτάζουν ολοχρονίς. Κι εμείς στο bostanistas αγαπάμε με πάθος.

