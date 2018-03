Το τέλειο πρωινό: τηγανίτες μπανάνας

Είναι οι τέλειες τηγανίτες. Πολύ νόστιμες, μυρωδάτες, αφράτες και πολύ πιο υγιεινές από τις συνηθισμένες. Η συνταγή είναι vegan και απόλυτα νηστίσιμη, αλλά σας δίνω και την απλή εκδοχή.

Αντί για κανονικό γάλα χρησιμοποιώ γάλα αμυγδάλου, γιατί έχει λίγες θερμίδες και είναι πλούσιο σε βιταμίνη Ε, ενώ καλύπτει το 30% της ημερήσιας ποσότητας ασβεστίου που χρειάζεται ο οργανισμός μας. Και αντί για βούτυρο, έξτρα παρθένο λάδι καρύδας.

Η μπανάνα, ειδικά, είναι εξαιρετική πηγή πολλών βιταμινών και άλλων θρεπτικών συστατικών, ενώ η γλυκιά της γεύση και ο κορεσμός που προκαλεί λόγω των φυτικών ινών την καθιστούν ένα ποιοτικό σνακ.

Η περιεκτικότητά της σε κάλιο είναι ιδιαίτερα υψηλή σε σχέση με άλλα φρούτα και τρόφιμα. Το κάλιο είναι ένας ηλεκτρολύτης που παίζει σπουδαίο ρόλο στην διατήρηση και ανάπτυξη της μυϊκής μάζας, καθώς το κάλιο ρυθμίζει τα νευρικά ερεθίσματα για τη μυϊκή συστολή.

Ακόμη είναι πολύ καλή πηγή Βιταμίνης C, καλίου και βιταμίνης Β6. Η βιταμίνη C που περιέχεται στη μπανάνα, ενισχύει την αντιοξειδωτική άμυνα του ανθρώπινου οργανισμού και προστατεύει από ασθένειες. Επιπλέον, η βιταμίνη C είναι ιδιαίτερα πολύτιμη για τη σύνθεση του συνδετικού ιστού, την απορρόφηση του σιδήρου και τη σύνθεση κυττάρων του αίματος.

Η βιταμίνη B6 συμμετέχει στη σύνθεση των αντισωμάτων του ανοσοποιητικού μας συστήματος, στη σύνθεση των ερυθρών κυττάρων, στον πρωτεϊνικό μεταβολισμό και στην καλή λειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος. Θα πρέπει να προσθέσουμε ότι η μπανάνα δεν περιέχει νάτριο, ενώ έχει ίχνη λίπους και χοληστερόλης.

Δείτε τη συνταγή εδώ